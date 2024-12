So langsam aber sicher steuern wir auf das Ende der Aktion „Apple Countdown 2024“. Jeden Tag im Dezember bietet Apple einen Blockbuster zum attraktiven Preis an. Dies setzt sich auch am heutigen 27. Dezember fort. Ihr könnt euch den Actionfilm „The Fall Guy“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2024: „The Fall Guy“ nur 4,99 Euro

Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2024“. Dies bedeutet, dass das Unternehmen jeden Tag im Dezember einen Film zum stark reduzierten Preis anbietet. Auch wenn euch nicht jeden Tag der angebotene Film anspricht, dürften über den Monat verteilt, für jeden ein paar Highlights dabei sein. Heute erhaltet ihr „The Fall Guy“ für nur 4,99 Euro.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Ryan Gosling in der Filmadaption der Kultserie „Ein Colt für alle Fälle“: Stuntman Colt Seavers hat sich zur Ruhe gesetzt. Doch als ein Filmstar verschwindet, ist Colt nochmal gefragt.

Der Film erschien 2024 und dauert 2 Stunden 6 Minuten. In den Hauptrollen sind Ryan Gosling, Emily Blunt und Aaron Taylor Johnson zu sehen.