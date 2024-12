Ihr erinnert euch? Ende November kündigte Apple passend zum Welt-AIDS-Tag eine Apple Pay Spendenkampagne an. Nun wurde von offizieller Seite bestätigt, dass das maximale Spendenziel von 3 Millionen Dollar erreicht werden konnte.

Apple Pay Spendenkampagne zum Welt-AIDS-Tag brachte 3 Millionen Dollar ein

(Red) hat per X bekannt gegeben, dass bei der jährlichen Apple Pay Spendenkampgane in diesem Jahr insgesamt 3 Millionen Dollar für den Global Fund zum Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammengekommen sind. Die Aktion war auf 3 Millionen Dollar begrenzt und von daher wurde das Spendenziel erreicht.

(RED) schreibt unter anderem

„Vielen Dank an Apple und Apple-Kunden, dass ihr diesen unglaublichen Meilenstein erreicht und dabei geholfen habt, lebensrettende Gesundheitsversorgung in gefährdeten Gemeinden bereitzustellen.“

Wie gestaltet sich die Spendenaktion? Apple kündigte Ende November an, dass für jeden Einkauf, der vom 29. November bis zum 8. Dezember mit Apple Pay auf Apple.com, über die Apple Store App oder in einem Apple Store getätigt wird, 5 Dollar an den Global Fund gespendet werden.

Seit 18 Jahren engagieren sich Apple und (RED) im Kampf gegen AIDS. Seitdem kam von Apple eine Spendensumme von über 250 Millionen Dollar zusammen.