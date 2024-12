Apple TV+ hat in den letzten Tagen damit begonnen, über seine sozialen Kanäle eine mysteriöse Überraschung für den 04. und 05. Januar 2025 anzukündigen. Unter anderem heißt es „save the date“ und „stay tuned“. Was es damit auf sich hat kann nur spekuliert werden.

Apple TV+ plant für den 04. und 05. Januar 2025 eine mysteriöse Überraschung

Apple TV+ hat bei X verschiedene Fotos mit der Beschriftung „See for yourself“ veröffentlicht. Allerdings ist nicht wirklich klar, was Apple TV+ im Schilde führt.

Zwei Möglichkeiten fallen uns spontan ein. So könnte Apple den 04. und 05. Januar für eine größer angelegte Promotion nutzen und Anwidern kostenlosen Zugang zu dem Video-Streaming-Dienst ermöglichen. Eine andere Option ist, dass Apple einen ausführlichen Ausblick daraufgeht, welche Inhalte im kommenden Jahr zu erwarten sind.

Wenn wir uns allerdings entscheiden müssen, so würden für auf die zweitägige Promotion mit kostenfreiem Zugang tippen. Der 04. und 05. Januar 2025 fällt auf ein Wochenende. So hätten Anwender die Möglichkeit, sich ausführlich mit Apple TV+ zu beschäftigen und den Video-Streaming-Dienst kennenzulernen. Gut möglich, dass wir bis zum Stichtag weitere Teaser zu dem Event erleben. Denkbar ist auch, dass Apple tatsächlich erst am 04. Januar die Katze aus dem Sack lässt. So „stay tuned“.