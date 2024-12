Auch in diesem Jahr dürften wieder zahlreiche Apple Watch Modelle unter dem Weihnachtsbaum gelegen haben. Um euch direkt sportlich motiviert auf die Reise zu schicken, hat Apple den Werbespot „Quit Quitting“ veröffentlicht.

Neuer Apple Watch Werbespot „Quit Quitting“

Apple hat über die Weihnachtsfeiertag einen neuen Werbespot für die Apple Watch Series 10 veröffentlicht. Dieser zielt auf die Tradition ab, mit Guten Neujahrsvorsätzen in ein neues Jahr zu starten.

Apple erklärt in dem Clip, dass die meisten Menschen am zweiten Freitag im Januar aufhören, ihre sportlichen Ziele und Neujahrsvorsätze zu erreichen. Genau hier soll die Apple Watch ansetzen und für dauerhafte Motivation sorgen.

Apple fragt in dem Clip: Wie wäre es mit ein wenig Extra-Motivation vom Handgelenk, damit aufzuhören, aufzuhören?“

In dem Clip zeigt Apple, wie euch die Apple Watch während eines Lauftrainings per Benachrichtigung aufzeigt, ob ihr langsamer als eure vorgegebene Pace seid, ob ihr euer Ziel erreicht, etc. pp.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Neujahrstag startet übrigens die nächste Apple Watch Herausforderung. Diese soll euch motivieren, den Januar sportlich zu absolvieren.