Wir blicken am heutigen Samstag auf Tag 28 der Aktion „Apple Countdown 2024“. Auch heute stellt Apple wieder einen Blockbuster zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt. Ihr könnt euch „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

Apple Countdown 2024: „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ nur 4,99 Euro

Wir nähern uns definitiv dem Ende der Aktion „Apple Countdown 2024“. Genau wie in den vergangenen Jahren könnt ihr euch noch Tag für Tag einen Film zum stark reduzierten Preis sichern. Dabei denkt Apple sowohl an Jung und Alt sowie Klein und Groß. Heute könnt ihr euch den Actionfilm „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ zum Preis von nur 4,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Die Vorgeschichte zur „Die Tribute von Panem“-Reihe: Um Geld zu verdienen, wird der junge Coriolanus Snow Mentor bei den 10. Hungerspielen – und verliebt sich in einen weiblichen Tribut.

Der Film erschien im Jahr 2023 und dauert 2 Stunden 37 Minuten. In den Hauptrollen sind Tom Blyth, Rachel Anne Zegler und Peter Dinklage zu sehen.