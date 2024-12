Apple hat seine jährliche Neujahrsaktion für Japan angekündigt, bei der wieder traditionelle Geschenkkarten mit einer limitierten Auflage des AirTag kombiniert werden. Die Aktion läuft vom 2. bis 5. Januar und steht nur Kunden aus Japan zur Verfügung.

Apple feiert das Jahr der Schlange mit speziellen AirTag und Geschenkkarten

Das Herzstück der Aktion ist ein gestaffeltes Geschenkkartensystem, wobei das MacBook Air mit einem Gutschein in Höhe von 30.000 Yen (ca. 183 Euro) den höchsten „Cashback“ bietet. Einige der High-End-Produkte des Unternehmens, wie das iPhone 16 und das MacBook Pro, sind von der Aktion ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für das iPad mini 7. Dennoch finden sich einige weitere gute Angebote im japanischen Apple Store:

Beats Solo Buds, Studio Buds+ und Beats Flex: Geschenkkarte im Wert von bis zu 6.000 Yen (ca. 37 Euro)

Magic Keyboard für iPad und Apple Pencil (2. Generation und Pro): bis zu 6.000 Yen (ca. 37 Euro)

Apple TV 4K und HomePod: bis zu 8.000 Yen (ca. 49 Euro)

iPhone 14, iPhone 15 und iPhone SE: bis zu 11.000 Yen (ca. 67 Euro)

Apple Watch SE, Series 10 und Ultra 2: bis zu 11.000 Yen (ca. 67 Euro)

AirPods 4, AirPods Pro 2 und AirPods Max: bis zu 12.000 Yen (ca. 73 Euro)

iPad 10. Generation, M2 iPad Air und M4 iPad Pro: bis zu 15.000 Yen (ca. 91 Euro)

Der wahrscheinlich interessanteste Aspekt der Aktion ist der exklusive „Year of the Snake“-AirTag, der für die ersten 50.000 Kunden bereitsteht, die ein iPhone 15, iPhone 14 oder iPhone SE kaufen. Der exklusive AirTag zeigt eine stilisierte Darstellung einer Schlange, die mit geschwungenen Linien und einem minimalistischen Ansatz in den Mittelpunkt gerückt wird – sicherlich ein schickes Sammlerstück, aber leider nicht separat und nur in Japan erhältlich. Im vergangenen Jahr bot Apple einen limitierten AirTag mit „Year of the Dragon“-Gravur an.