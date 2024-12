Es gibt nicht viele Apps, die Apple für Android anbietet. Neben Apple Music fällt uns spontan die „Auf iOS übertragen“-App (englisch: „Move to iOS“) ein. Diese erfährt kurz nach Weihnachten ihre Hochkonjunktur. Der Grund hierfür ist denkbar einfach. Unterm Weihnachtsbaum dürften auch in diesem Jahr besonders viele iPhone-Exemplare gelegen haben und Nutzer nutzen die App, um ihre Daten vom Android-Smartphone aufs iPhone zu übertragen.

Apple App „Auf iOS übertragen“ zu Weihnachten besonders stark gefragt

Eine von Apples Apps für Android taucht kurz nach Weihnachten in den Top 40 Charts im Google Play Store auf. Diese Rede ist von der „Move to iOS“-App.

Weihnachten liegt hinter uns. Zahlreiche iPhone-Neukunden (oder wiederkehrende Nutzer) haben ihre Geschenke ausgepackt und mit der Einrichtung der Geräte begonnen. Das zu Weihnachten besonders viele iPhones über die Ladentheke gehen, ist der Bedarf der „Move to iOS“-App natürlich besonders groß. Diese hatte Apple in Jahr 2015 ins Leben, um den Umstieg von Android auf iOS zu vereinfachen.

Bevor Apple die „Move to iOS“-App anbot, war es durchaus umständlich, von Android auf iOS zu wechseln. Für gewöhnlich setzten Anwender auf Drittanbieter-Apps und Cloud-Dienste, allerdings funktionierten diese nur halbherzig. CNBC berichtet, dass es die „Move to iOS“-App in die Top 40 der Apps im Google Play Store geschafft hat. Dies kommt nicht wirklich überraschend, zeigt aber die Welle von Wechslern von Android zu iOS.

Folgendes wird laut Apple Support Dokument übertragen

Kontakte

Nachrichtenverlauf

Kamera-Fotos und -Videos

Fotoalben

Dateien und Ordner

Einstellungen für Bedienungshilfen

Anzeigeeinstellungen

Web-Lesezeichen

E-Mail-Accounts

WhatsApp-Nachrichten und -Medien

Kalender

Einige eurer kostenlosen Apps werden ebenfalls übertragen, wenn sie sowohl bei Google Play als auch im App Store verfügbar sind. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, könnt ihr die kostenlosen Apps, die ihr vorher auf dem Gerät hattet, aus dem App Store laden.