Wir starten in den 29. Dezember und blicken auf die Aktion „Apple Countdown 2024“. Anders als in den Tagen zuvor schickt Apple heute ein Bundle ins Rennen. Ihr könnt euch drei Filme der „A Quiet Place“-Reihe für insgesamt 9,99 Euro sichern.

Apple hat es sich zur Tradition gemacht, jeden Tag im Dezember einen Blockbuster zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt zu rücken. Heute erhaltet ihr nicht nur einen, sondern gleich drei Filme. So habt ihr die Möglichkeit, euch drei Filme der „A Quiet Place“-Reihe für nur 9,99 Euro zu kaufen.

Enthalten sind „A Quiet Place“, „A Quiet Place 2“ und „„A Quiet Place: Tag Eins“. Exemplarisch blicken wir auf Teil 1 der Horror-Filme. In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Wenn sie dich hören, jagen sie dich. In diesem schrecklich spannenden Thriller muss eine Familie aus Angst vor mysteriösen Kreaturen, die nach Gehör jagen, in Stille leben. In dem Wissen, dass selbst der leiseste Flüsterton oder Schritt todbringend sein kann, sind Evelyn (Emily Blunt) und Lee (John Krasinski) Abbott entschlossen, einen Weg zu finden, ihre Kinder um jeden Preis zu beschützen, während sie verzweifelt nach einem Weg suchen, sich zu wehren. Von der Kritik und einem weltweiten Publikum gefeiert, ist dies der Film, den man dieses Jahr unbedingt gesehen haben muss.