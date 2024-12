Der Start in das Jahr 2025 verspricht spannend zu werden. Apple hält einige Neuerungen für das hauseigene Produktsortiment bereit. Mit dabei sind lang erwartete Updates wie das iPhone SE 4 und auch komplett neue Produktkategorien wie das HomePad.

MacBook Air erhält M4 Upgrade

Keine großen Überraschungen gibt es beim MacBook Air. Das beliebte Notebook wird mit dem M4 Chip der nächsten Generation ein starkes Upgrade erhalten. Unter Beibehaltung des bewährten Designs in der 13 und 15 Zoll Variante wird laut den aktuellen Gerüchten das neue Modell standardmäßig mit 16 GB RAM ausgestattet sein. Die zusätzliche Option eines Nano-Textur-Displays und eine verbesserte 12-MP-Center-Stage-Kamera sollen sowohl für klare Sicht auf den Bildschirm als auch bei Videokonferenzen sorgen. Zudem ermöglicht der M4 voraussichtlich eine verbesserte Akkuleistung. Die Markteinführung soll im März 2025 erfolgen, was sich mit früheren Veröffentlichungsmustern deckt.

iPhone SE 4: Premium-Funktionen zu einem günstigen Preis

Das zu Beginn des Jahres 2025 wahrscheinlich interessanteste Gerät ist das iPhone SE 4, das sich deutlich von seinem Vorgänger unterscheidet. Durch die Übernahme des Designs des iPhone 14 inklusive eines OLED-Displays und Face ID schließt das neue SE-Modell die Lücke zwischen Budget- und Premium-Smartphones. Der Einsatz von Apples neuen A18 Chip und 8 GB RAM positioniert das iPhone SE 4 als perfektes Einstiegsgerät für Apple Intelligence. Abgerundet wird das Paket mit einer 48-MP-Hauptkamera und Apples erstem hauseigenem 5G-Modem. Das Ganze soll es dann für unter 500 US-Dollar geben, wenn die aktuellen Gerüchte zutreffen.

HomePad: Apples Vision eines intelligenten Displays

Mit HomePad steigt Apple in den Markt der intelligenten Displays ein und erweitert damit seine Home-Strategie. Das Design bietet ein 6 Zoll Display, einen eingebauten Akku und interne Lautsprecher. Das Gerät soll so groß sein wie zwei iPhones nebeneinander. So ist es kompakt genug, um sich in jeden Raum unauffällig einzufügen, und bietet dennoch genug Funktionalität, um zum Herzstück des Smart Home zu werden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die umfassende Integration von Apple Intelligence, eine deutlich verbesserte Siri und von der iOS StandBy-Funktion inspirierte Widgets. Hinzu kommen die Integration von Home-Apps und die Möglichkeit, das Gerät als Kommunikationszentrale mit integrierter FaceTime-Kamera, Gegensprechfunktion und sogar einer grundlegenden Überwachungskamera zu nutzen. Auf der Medienseite bietet das HomePad Zugriff auf Apps wie Safari, Musik sowie Notizen und kann Diashows aus der Fotos-App anzeigen.

Die Veröffentlichung soll für März geplant sein, einige Berichte deuten jedoch auf eine mögliche Verzögerung hin.

iPad: Die 11. Generation

Nach einem relativ ruhigen Zeitraum von 2023 bis 2024 für die Basis-iPad-Reihe wird das Modell der 11. Generation voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen. Es gibt zwar bisher nur wenige Informationen zum neuen Einstiegs-iPad, aber als sicher gilt, dass Apple einen A-Chip mit Apple Intelligence Unterstützung einsetzen wird und somit auch 8 GB RAM mit an Bord sind. Möglicherweise wird auch der neue Wi-Fi- und Bluetooth-Netzwerkchip von Apple zum Einsatz kommen.

Weitere Kandidaten

Mehrere weitere Produkte könnten sich Apples frühem 2025er Lineup anschließen. Die Apple Watch SE 3 wurde ursprünglich für September 2024 erwartet und entwickelt sich nun zu einem heißen Kandidaten für die Frühlingskollektion. Ein mit M3 ausgestattetes iPad Air könnte im Mai auf den Markt kommen. Und die Smart-Home-Kategorie würde sicher von einem neuen HomePod mini und Apple TV 4K profitieren.