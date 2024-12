Bill Lawrence, der Kopf hinter einigen der größten Hits von Apple TV+, meldet sich mit aufregenden Neuigkeiten über die Zukunft zwei seiner Serien zurück. So verriet Lawrence, wie es mit Ted Lasso weitergehen könnte. Spannend ist auch der Ausblick auf „Shrinking“ und die Möglichkeit eines Auftritts von Michael J. Fox.

„Ted Lasso“ Staffel 4

Als „Ted Lasso“ zum ersten Mal auf Sendung ging, war schon klar, dass die Macher eine Geschichte über drei Staffeln im Sinn hatten. Die Handlung sollte einen eindeutigen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, das in der dritten Staffel erfolgte. Warum also eine Staffel 4?

Laut Lawrence hatte Co-Schöpfer Jason Sudeikis schon immer eine Idee für ein neues Kapitel – eine Geschichte, die vom ursprünglichen Handlungsbogen abweicht. Er vergleicht die nächste Staffel mit einem „Self-Reboot“ – also eine Neuausrichtung oder einen neuen Ansatz innerhalb der bestehenden Geschichte. Anstatt komplett von vorne anzufangen oder ein Reboot im traditionellen Sinne zu machen, werden die Kernelemente beibehalten.

In diesem Zusammenhang überlässt es Lawrence jedoch Sudeikis, was letztendlich in der vierten Staffel umgesetzt wird:

„Ich möchte nicht für ihn [Sudeikis] sprechen, aber es wäre interessant zu sehen, wenn es eine weitere Geschichte mit Figuren gibt, die die Leute bereits mögen, aber es würde eine andere Geschichte sein“, führt Lawrence gegenüber der Los Angeles Times aus. „Es ist so etwas wie ein Self-Reboot. Ich glaube, dass er noch eine weitere Geschichte im Kopf hat, die er erzählen will.“

Mit anderen Worten: Während die ersten drei Staffeln die Reise von Ted abgeschlossen haben, könnte die vierte Staffel in neue Handlungsstränge für den Rest des Teams eintauchen. Passend zu dieser Aussicht haben bereits wichtige Mitglieder der Besetzung ihre Verträge verlängert.

„Shrinking“ Staffel 3

„Shrinking“ beendete gerade seine zweite Staffel mit einem Finale, das uns sowohl emotional als auch gespannt auf mehr zurückließ. Um so besser, dass Lawrence und sein Team bereits fleißig an der dritten Staffel arbeiten, wie er in dem Interview erklärt. Bei der Gelegenheit skizziert Lawrence die thematische Ausrichtung der Serie:

„Wir haben diese Serie so konzipiert, dass es im ersten Jahr um Trauer geht, im zweiten Jahr um Vergebung und im dritten Jahr darum, weiterzumachen.“

Eine aufregende Aussicht ist die Hoffnung von Lawrence, Michael J. Fox für die Serie zu gewinnen. Als beliebte Figur in Film und Fernsehen würde Fox‘ einzigartiges Charisma den ohnehin schon herzlichen Ton von „Shrinking“ noch verstärken. Ein möglicher Auftritt hängt jedoch auch davon ab, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Fox stand seit einigen Jahren nicht mehr vor der Kamera, sagte aber Anfang des Jahres gegenüber Variety, dass er eine Rückkehr in Betracht ziehen könnte, wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt. Um einen Einblick in das Leben von Michael J. Fox zu erhalten, empfehlen wir euch die Apple TV+ Dokumentation „STILL: A Michael J. Fox Movie“.

Außerdem könnte Sofi, gespielt von Cobie Smulders, ein Comeback als romantisches Gegenstück zu Jimmy feiern. Als sie das letzte Mal in der Serie auftauchte, flogen die Funken, also könnte dies ein wichtiger Handlungspunkt sein. Es gibt auch Pläne, dass Alice und Sean wegziehen und Jimmy dieses neue Kapitel in seinem Leben bewältigen muss. Eins scheint sicher: Eine Veränderung steht bevor, und das wird sicher an den Nerven zerren.

Und da ist noch mehr. Das Team platziert in Staffel 3 bereits Easter Eggs, die einen möglichen Handlungsstrang für Staffel 4 vorbereiten. Laut Lawrence ist einer der Vorteile des Streamings die Möglichkeit, mehrstündige Handlungsbögen zu entwickeln. „Wenn die Leute diese Figuren mögen, gibt es viele Geschichten zu erzählen“, so Lawrence.