Apple Intelligence ist zwar (außerhalb der EU) bereits im Herbst 2024 auf den Markt gekommen, doch alle der vorgestellten Funktionen sind noch nicht verfügbar. Der Release erfolgt schrittweise im Zuge von mehreren Updates. MacRumors bietet uns heute einen Ausblick auf die KI-Nachzügler für den Start in das Jahr 2025.

Neue Apple Intelligence Funktionen

Auch wenn iOS 18.1 und iOS 18.2 mehrere Apple Intelligence Funktionen wie Image Playground, Genmoji, neue Schreibwerkzeuge und mehr eingeführt haben, gibt es immer noch angekündigte KI-Funktionen, auf die wir warten. Mindestens ein großes Apple Intelligence Update steht für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia noch aus, das für das Jahr 2025 geplant ist. Diese Updates bringen uns unter anderem die folgenden neuen Funktionen.

Prioritätsbenachrichtigungen verbessern den Fokus

Apples Benachrichtigungssystem wird intelligente Filterfunktionen erhalten, die es den Nutzern ermöglichen, ihre wichtigsten Benachrichtigungen zu priorisieren. So wird das System die Benachrichtigungen automatisch nach Priorität ordnen und die wichtigsten an den Anfang des Benachrichtigungsstapels schieben, wobei die bestehende Funktion der Benachrichtigungszusammenfassung erhalten bleibt.

Siri weiß Bescheid

Die Fähigkeiten von Siri werden durch drei wichtige Verbesserungen erweitert. Die persönliche Kontextfunktion ermöglicht es Siri, den Inhalt des Geräts zu durchsuchen, einschließlich Nachrichten, E-Mails, Dateien und Fotos. Zudem kann Siri dank Screen Awareness sichtbare Inhalte verstehen und darauf reagieren, um kontextbezogene Aufgaben auszuführen.

Außerdem wird eine tiefere App-Integration komplexe mehrstufige Befehle ohne eine komplizierte Vorkonfiguration ermöglichen, ähnlich wie bei Kurzbefehlen, aber mit natürlicher Sprachsteuerung. Apple betont, dass die neuen Siri-Funktionen auf dem Gerät verarbeitet werden, um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren.

macOS holt auf

macOS Nutzer werden mehrere Funktionen erhalten, die bereits auf iOS verfügbar sind. Die Genmojis, die in iOS 18.2 eingeführt wurden, kommen mit macOS Sequoia 15.3 im Januar 2025 auf den Mac. Mit der Genmoji-Funktion erweitert Apple die Möglichkeiten der Emoji-Gestaltung. Ihr könnt benutzerdefinierte Emojis erstellen, die genau zur aktuellen Stimmung passen, oder sogar ein Genmoji auf Basis eines Fotos erstellen. Auch Memory Movies, eine KI-gestützte Diashow, die aus Textbeschreibungen benutzerdefinierte Videokompilationen erstellt, wird auf den Mac ausgeweitet.

Apple Intelligence in mehr Sprachen und Ländern

Und nun zur wohl wichtigsten Neuerung für uns: die Ausweitung auf weitere Länder. Mac-Anwender können in der EU zwar bereits seit macOS Sequoia 15.1 auf Apple Intelligence in Englisch (USA) zugreifen, auf dem iPhone und iPad zeigte sich das KI-Update jedoch nicht. Im April wird Apple Intelligence jedoch für Nutzer des iPhone und iPad in der EU – und somit auch in Deutschland – eingeführt.

Bei der Gelegenheit werden auch neue Sprachen unterstützt: Chinesisch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Vietnamesisch.

Zeitplan für die Veröffentlichungen

Während macOS Sequoia 15.3 Genmoji für Mac-Nutzer im Januar bringen wird, werden die meisten neuen Apple Intelligence Funktionen in iOS 18.4 und entsprechenden System-Updates erwartet. Apple plant, im Januar mit den Betatests für iOS 18.4 zu beginnen, die Veröffentlichung ist für April 2024 geplant.