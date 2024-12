Am 4. und 5. Januar schenkt Apple TV+ jedem eine Freikarte für seinen wachsenden Katalog an Original-Inhalten. Kein Abonnement, keine Einschränkungen – einfach zwei Tage, um in einige der besten Serien und Filme einzutauchen, die es in der Streaming-Landschaft gibt.

Apple TV+ kostenlos streamen

Apples Streaming-Plattform hat mittlerweile eine Bibliothek mit mehr als 250 Original TV-Serien und Filmen aufgebaut. Auch wenn das Angebot noch nicht so erfolgreich ist wie das von Netflix oder Disney+, ist es doch vollgepackt mit Perlen und im Januar kann sich jeder davon selbst überzeugen.

Was wird bei der Werbeaktion angeboten? Aktuelle Hits wie die fesselnde zweite Staffel von „Bad Sisters“, der Horrorthriller „Before“ mit Billy Crystal in der Hauptrolle und Blockbuster-Filme wie „Blitz“ und „Fly Me to the Moon“. Wenn ihr ein Sci-Fi-Fan seid, solltet ihr unbedingt „Silo“ schauen oder in „Foundation“ abtauchen. Natürlich ist „Ted Lasso“ Pflichtprogramm, wir könnten noch viele weitere Hits aufzählen, denn Apples Katalog ist durch die Bank hochwertig und am Wochenende für alle freigeschaltet. Um Apple TV+ kostenlos zu streamen, öffnet einfach am 4. und 5. Januar die Apple TV App.

Die Neujahrsaktion ist kein Zufall. Apple wärmt damit das Publikum auf, bevor später im Januar die zweite Staffel von „Severance“ veröffentlicht wird. Das Gratis-Wochenende ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Anstoß, Apple TV+ zu einem festen Bestandteil der Fernsehgewohnheiten zu machen. Mit einem regulären Preis von 9,99 Euro im Monat positioniert sich Apple TV+ als einer der günstigeren Anbieter auf dem Markt.