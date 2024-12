Apple plant angeblich ein umfassendes Redesign seiner Magic Mouse, die Ende 2026 zusammen mit dem OLED MacBook Pro erscheinen soll. Wie der koreanische Leaker yeux1122 berichtet, wird die aktualisierte Maus angepasst, „um besser in die moderne Zeit zu passen“ und somit auch einige altbekannte Kritikpunkte beheben.

Großes Redesign der Magic Mouse

Das Redesign soll die Probleme der Benutzerfreundlichkeit der aktuellen Magic Mouse beheben, wobei der Schwerpunkt wahrscheinlich auf einer Verbesserung der Ergonomie liegen wird.

Wie 9to5Mac anmerkt, wird in dem Zusammenhang teilweise auch berichtet, dass yeux1122 von der Möglichkeit von Sprachbefehlen für die Magic Mouse gesprochen hat. In seinem Post auf Naver heißt es:

„Apples Designteam hat in den letzten Monaten Prototypen des Zubehörs entwickelt und das Design angepasst, um besser in die moderne Zeit zu passen (*ergonomisches Design für die moderne Computerwelt, die Touchscreens, Sprachbefehle und Handgesten umfasst)“

Streng genommen wurden in dem Beitrag keine Aussagen über die Funktionen der zukünftigen Magic Mouse gemacht. Auch Bloombergs Mark Gurman drückte sich vor kurzem ähnlich aus:

„Das Designteam von Apple hat in den letzten Monaten Prototypen des Zubehörs entwickelt, um etwas zu entwerfen, das besser in die moderne Zeit passt. In einer Computerwelt, die heute von Touchscreens, Sprachbefehlen und Handgesten geprägt ist …“

Was Gurman sagte und yeux1122 bekräftigt, ist, dass Apples neue Magic Mouse in einer modernen Computerwelt, die eine Vielzahl von Eingabemethoden – einschließlich Sprache, Touchscreens und mehr – umfasst, relevant sein muss. Natürlich schließt das nicht diese Eingabemöglichkeiten aus. Es bleibt somit abzuwarten, bis weitere und handfestere Hinweise auf die nächste Magic Mouse an die Oberfläche kommen.

Fest steht, dass die Magic Mouse lange Zeit die Gemüter gespalten hat. Ihr schlankes und minimalistisches Design passt perfekt zur ästhetischen Philosophie von Apple, aber für viele Benutzer ist sie in Bezug auf den Komfort bei längerem Gebrauch ungeeignet. Die Beschwerden über das flache Design und einen umständlichen Lademechanismus haben sich über die Jahre hinweg gehalten. Mit dem neuen Design wird Apple aller Voraussicht diese Kritikpunkte angehen.