Der heutigen 31. Dezember stellt den letzten Tag der Aktion „Apple Countdown 2024“ dar. An jedem einzelnen Tag im Dezember hat sich Apple einen Blockbuster herausgepickt und diesen zum stark reduzierten Preis angeboten. Nur heute erhaltet ihr „Godzilla x Kong – The New Empire“ als Kauffilm zum Preis von nur 4,99 Euro.

Apple Countdown 2024: „Godzilla x Kong – The New Empire“ nur 4,99 Euro

Apple hat es zur Tradition gemacht, den gesamten Dezember über einen Film ins Rampenlicht zu stellen. Mal denkt Apple dabei an das jüngere Publikum und mal an ältere Zuschauer. Nur heute könnt ihr euch den Actionfilm „Godzilla x Kong – The New Empire“ zum Preis von 4,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Die Monster-Action geht weiter: Eine unbekannte Gefahr bedroht die Welt – und nur Godzilla und Kong können sie stoppen. Doch dafür müssen die beiden Feinde sich verbünden.

Der Film startet im Jahr 2024 und dauert 1 Stunde 55 Minuten. In den Hauptrollen sind Rebecca Hall, Brian Tyree Henry und Dan Stevens zusehen.