Apple plant ein umfassendes Redesign seiner Magic Mouse, die Ende 2026 zusammen mit einem OLED MacBook Pro erscheinen soll. Geht es nach der Gerüchteküche, wird die Neuauflage der eleganten, aber nicht unbedingt ergonomischen Maus umfangreich überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Bezüglich neuer Features ist man sich jedoch nicht ganz so einig. So dämpfte gestern 9to5Mac noch die Euphorie rund um neue Touchscreen- und Voice-Funktionen für die Magic Mouse. Jetzt meldet sich Bloombergs Mark Gurman zu Wort und sagt, dass eine Sprachsteuerung durchaus Sinn ergeben würde, jedoch nicht geplant ist.

Ein Bericht von dem Leaker „yeux1222“ sorgte gestern für eine gute Portion Euphorie, als dieser angeblich behauptet hatte, dass ein neuer Prototyp der Magic Mouse eine Mischung aus Touch- und Sprachsteuerung ermöglicht. Gurman erklärte in den sozialen Medien, dass die Funktionalität angesichts von Apples KI-Ambitionen logisch wäre, aber er merkt auch an, dass das Gerücht „nur eine falsche Hin- und Herübersetzung“ einer Zeile aus einem Bericht sei, den er Anfang Dezember über eine zukünftige Magic Mouse veröffentlicht hatte.

Damit haben wir die Bestätigung, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen bezüglich neuer bzw. erweiterter Eingabemethoden für die Magic Mouse im Umlauf sind. Laut Gurman konzentriert sich Apple derzeit auf ein ergonomischeres Design und nicht näher spezifizierte Gesten. Gurman erklärte bereits zuvor, dass Apple endlich den Ladeanschluss von der Unterseite der Maus an eine leichter zugängliche Stelle verlegen wird.

Falls doch eine Sprachsteuerung in der nächsten Magic Mouse integriert werden sollte, könnte sie für Apple Intelligence verwendet werden, wobei die Benutzer vielleicht Siri rufen oder bestimmte Aktionen mit sprachbasierten Befehlen ausführen könnten. Gurman behauptet, dass es zwar in naher Zukunft keinen klaren Anwendungsfall gibt, weil Macs solche sprachbasierten Funktionen bereits unterstützen, aber in fünf bis zehn Jahren könnte es einen geben. Womöglich spielt Gurman hier darauf an, dass Apple seine KI-Funktionen über die eigenen Grenzen des Ökosystems ausweiten könnte – die Magic Mouse wäre vielleicht der passende Schlüssel, um Apple Intelligence auf Windows-Rechner zu bringen, aber das ist zum aktuellen Zeitpunkt Zukunftsmusik und vor allem reine Spekulation.

Voice control in the new Magic Mouse I wrote about this month makes sense in light of AI — and the fact that Apple is on a decade-plus cycle. From what I’ve heard, big focus is ergonomics and gestures (relocated USB-C too). I’d expect a new keyboard too. https://t.co/FtUcR2Yqdj

— Mark Gurman (@markgurman) December 30, 2024