Es sieht so aus, dass das kommende iPhone SE 4 den Geldbeutel ein wenig mehr strapazieren könnte, als manch einer erwartet hat. So soll die vierte Generation des iPhone SE Berichten aus Asien zufolge einen Preisanstieg im Vergleich zum aktuellen Modell erfahren.

Wie viel könnte das iPhone SE 4 kosten?

Eine japanische Quelle, die von dem Leaker yeux1122 über die koreanische Social-Media-Seite Naver geteilt wurde, deutet darauf hin, dass der Preis des neuen iPhone SE knapp unter 78.000 Yen (rund 500 US-Dollar) bleiben wird. In Südkorea könnte der Preis laut dem Leaker sogar 800.000 Won überschreiten, was ungefähr 540 US-Dollar entspricht. Dies deutet auf einen kleinen, aber spürbaren Preisanstieg gegenüber dem aktuellen iPhone SE hin, das in den USA bei 429 US-Dollar startet.

Frühere Spekulationen hatten zwei Szenarien für die Preisgestaltung des SE 4 nahegelegt: Entweder bleibt der Preis unverändert bei 429 US-Dollar oder er wird um bescheidene 10 % angehoben, was ihn auf rund 470 US-Dollar bringen würde. Apples Ziel ist es wahrscheinlich, den Preis des Geräts auf dem US-Markt unter 500 Dollar zu halten, selbst wenn es in anderen Ländern zu einer größeren Preiserhöhung kommen sollte.

Im Gegenzug soll das iPhone SE laut den aktuellen Gerüchten einen deutlichen Sprung in der Technik machen. Durch die Übernahme des Designs des iPhone 14 inklusive eines OLED-Displays und Face ID schließt das neue SE-Modell die Lücke zwischen Budget- und Premium-Smartphones. Der Einsatz von Apples neuen A18 Chip und 8 GB RAM positioniert das iPhone SE 4 zudem als perfektes Einstiegsgerät für Apple Intelligence. Abgerundet wird das Paket mit einer 48-MP-Hauptkamera und Apples erstem hauseigenem 5G-Modem.

Das aktuelle Modell der SE-Serie erschien am 18. März 2022, die vierte Generation wird für März 2025 erwartet.