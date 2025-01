Nachdem Apple im Oktober einen Blick hinter die Kulissen seines Audio Labs gewährt hatte, erfahren wir heute, wie in Cupertino die Audio- und Videofunktionen von neuen iPhones getestet und kalibriert werden. So erhielt CNET einer der seltenen Chancen, die iPhone-Testkammern von Apple zu besuchen und erlebte bei der Gelegenheit die Techniken, mit denen sichergestellt wird, dass das iPhone sowohl in der Audioaufnahme als auch in der Videowiedergabe höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Audioaufnahmen in Perfektion

Das Herzstück der Tour war Apples echofreie Langwellenkammer. Stellt euch einen Raum vor, in dem jede Oberfläche – Wände, Decke, Boden – mit Schaumstoffkeilen ausgekleidet ist, die den Schall absorbieren. Hier kann kein Echo oder Brummen die Tests stören. Dieser Raum ist der Ort, an dem Apple überprüft, dass die vier Mikrofone des iPhone 16 eine erstklassige Audioqualität liefern. Und wenn wir von Spitzenqualität sprechen, dann meinen wir die, die mit professionellen Aufnahmegeräten mithalten kann.

„Das iPhone ist ein so allgegenwärtiges Aufnahmegerät“, erklärt Ruchir Dave, Senior Director of Acoustics Engineering bei Apple. „Wir wollen die Erinnerungen, die unsere Nutzer festhalten wollen, in ihrer wahrsten Form einfangen.“ Um dies zu erreichen, haben sich die Apple-Ingenieure nicht nur an bewährte Methoden gehalten. Sie haben auch eine brandneue Technologie entwickelt, die eine hervorragende Qualität mit praktischer Vielseitigkeit verbindet. So können mit Funktionen wie Audio Mix die Aufnahmen im Nachhinein optimiert werden – sei es, um eine Stimme zu isolieren oder Umgebungsgeräusche zu betonen.

Optimale Darstellung in verschiedenen Umgebungen

Die Audio-Seite ist nicht der einzige Star in den Testräumen von Apple. In einem Video-Prüflabor testen und kalibrieren Apples Ingenieure das Display unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Die Einrichtung verfügt über einen riesigen Bildschirm, der simuliert, wie Videos auf iPhone-Displays erscheinen, egal ob sie in dunklen Räumen, in Büros oder in hellem Sonnenlicht betrachtet werden.

Wie bei den Wahrnehmungstests, mit denen der Ton abgestimmt wird, lässt Apple verschiedene Menschen ihr Feedback zu Videos abgeben, damit es nicht nur die Meinung einer einzelnen Person ist, wie Videos bei der Wiedergabe auf einem iPhone aussehen sollten.

„Wir haben eine Gruppe von Experten bei Apple, die sich dieses Video ansehen. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, setzen wir uns zusammen und diskutieren“, erklärt Yang, Director of Video Engineering bei Apple. „Oft muss man Kompromisse eingehen, und so haben wir viele Experten bei Apple konsultiert, um sicherzustellen, dass das Video in höchster Qualität dargestellt wird, egal in welcher Umgebung man es abspielt.“

Apple kalibriert jedes iPhone-Display im Werk, um sicherzustellen, dass die Farben korrekt sind, die Helligkeit gleichmäßig ist und die Spitzenhelligkeit den Spezifikationen entspricht.