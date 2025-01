Es ist wieder soweit. Passend zum Start in das neue Jahr hat Apple eine neue Apple Watch Challenge am heutigen Neujahrs-Tag gestartet. Ihr müsst allerdings nicht zwingend am heutigen Tag und nach der Silvesternacht Sport treiben, um die Herausforderung zu meistern, habt ihr bis Ende des Monats Zeit.

Apple Watch: Neujahrs-Challenge 2025 ist gestartet

Apple möchte euch dabei unterstützen, eure guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen und euch sportlich zu betätigen. Genau wie in den vergangenen Jahren findet euch in diesem Jahr im Januar die sogenannte Neujahrs-Herausforderung statt.

Dabei müsst ihr allerdings nicht in Hektik verfallen, ihr habt den ganzen Januar dafür Zeit.

Es heißt

Lasst es uns im Jahr 2025 versuchen. Verdienen Sie sich diese Auszeichnung, indem Sie im Januar sieben Tage hintereinander alle drei Ringe schließen.

Um die Challenge zu meistern, müsst ihr im Januar an diesen Tagen in Folge alle drei Fitness-Ringe auf der Apple Watch (Bewegen, Trainieren, Stehen) schließen. Das sollte doch klappen, oder?

Als kleine Belohnung erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie verschiedene Sticker, die ihr FaceTime und iMessage verwenden könnt.