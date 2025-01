AirTags sind fantastisch, wenn es darum geht, verlegte Schlüssel zu finden oder Taschen im Urlaub aufzuspüren, aber sie brachten Apple kürzlich in Schwierigkeiten mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Das Problem? Fehlende Sicherheitswarnungen, die auf die Gefahr von Knopfzellenbatterien hinweisen, wenn diese verschluckt werden.

Warnhinweise für Knopfzellenbatterien

Das sogenannte „Reese’s Law“ zielt auf die Verbesserung der Sicherheit von Haushaltsgeräten ab, vor allem im Zusammenhang mit Knopfzellenbatterien. Insbesondere für Kleinkinder stellen sie ein erhebliches Risiko dar, da die kleinen Batterien leicht verschluckt werden können. Wenn die Batterien im Körper verbleiben, können sie schwerwiegende Verletzungen verursachen. Aus diesem Grund müssen Geräte mit Knopfzellenbatterien mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden.

Laut einer Pressemitteilung der CPSC hatte Apple zuvor die Leistungsanforderungen für die Absicherung der Lithium-Knopfzelle der AirTags erfüllt. Später hatte das Unternehmen jedoch im Zuge einer Überarbeitung die Warnhinweise weggelassen, was mit dem Inkrafttreten des „Reese’s Law“ am 19. März 2024 nun illegal war. Glücklicherweise hat Apple das Problem bereits behoben. Die AirTags enthalten jetzt ein Warnsymbol im Inneren des Batteriefachs und alle erforderlichen Warnhinweise und Symbole auf der Verpackung. Apple hat zudem die Hinweise aktualisiert, die in der „Wo ist?“-App jedes Mal erscheinen, wenn ein Benutzer aufgefordert wird, die AirTag-Batterie zu wechseln. Mittlerweile wird auch hier eine Warnung über die Gefahren von Knopfzellenbatterien angezeigt.

Apple hat diese Änderungen irgendwann nach Inkrafttreten des „Reese’s Law“ vorgenommen, heißt es in der Mitteilung. Die CPSC gab nicht an, ob die Warnhinweise dem AirTag nur in den USA oder weltweit hinzugefügt wurden.