Im Frühjahr dieses Jahres wird mit der Ankündigung eines neuen Einsteiger-iPhones gerechnet. Dieses kursierte bisher als iPhone SE 4 durch die Gerüchteküche. Nun taucht allerdings ein neuer Name für das Gerät auf.

iPhone SE 4 könnte als „iPhone 16E“ auf den Markt kommen

Das aktuelle Einsteiger-iPhone trägt den Namen iPhone SE (3. Generation). Folgerichtig könnt der Nachfolger iPhone SE (4. Generation) oder kurz iPhone SE 4 heißen. Mitte Dezember brachte Leaker Fixed Focus Digital erstmal die Bezeichnung iPhone 16E auf einer chinesischen Social Media Plattform ins Gespräch. Zum Jahreswechsel meldete sich nun Leaker Majin Bu auf X zu Wort und spricht ebenfalls von der Bezeichnung iPhone 16E.

Es ist unklar, ob der Name ein großes E verwenden oder ob der Name iPhone 16e oder iPhone 16[e] lautet. Oder was haltet ihr von iPhone 16 SE? Natürlich könnt die Gerüchte auch komplett falsch sein und Apple bleibt seinem SE-Branding treu und setzt auf das iPhone SE 4.

Es ist schwer einzuschätzen inwiefern die Gerüchte stimmen oder eben nicht. Die Leaker konnte in der Vergangenheit bereits akkurate Informationen zu kommenden iPhone-Modellen liefern, allerdings lagen sie mit ihren Aussagen auch bereits mehrfach daneben.

Wie dem auch sei. Dem kommenden Einsteiger-iPhone wird nachgesagt, dass Apple auf ein iPhone 14 ähnliches Design, ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, 48MP Single-Kamera, USB-C, 8GB RAM für Apple Intelligence und einen von Apple entwickelten 5G-Chip setzt. Das aktuelle iPhone SE 3 wurde im März 2022 angekündigt. Das neue Modelle könnte drei Jahre später im März 2025 präsentiert werden. Ein leichter Preisanstieg ist denkbar.