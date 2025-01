Sony ist bisher der Exklusivlieferant von Apples iPhone-Kamerasensoren. Jetzt deuten neue Gerüchte darauf hin, dass Samsung bald in die iPhone-Kamera-Lieferkette einsteigen könnte und einen neuen 3-Layer-Stacked-Sensor in Arbeit hat, der die langjährige Partnerschaft zwischen Sony und Apple ins Wanken bringen könnte.

Samsung plant neuen Kamerasensor

Die Kamerasensoren von Sony sind seit mehr als einem Jahrzehnt in iPhones verbaut und liefern herausragende Leistungen bei Schärfe und Farbwiedergabe, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Im Laufe der Jahre haben Teardowns gezeigt, dass in jeder Generation von Apple-Smartphones Kamerasensoren mit Sony-Modellnummern verbaut sind. Das könnte sich laut 9to5Mac bald ändern.

So wird in der Lieferkette erwartet, dass Samsung mindestens einen Kamerasensor für das iPhone 18 im Jahr 2026 liefern wird. Dieser dreilagige, gestapelte Sensor (3-Layer-Stacked) – von dem Leaker Jukanlosreve als „PD-TR-Logic“ bezeichnet – soll die Signalverarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen und die Reaktionsfähigkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen verbessern. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass Samsung einen 500-MP-Sensor für seine eigenen Smartphones entwickelt, was zeigt, wohin die Reise beim iPhone gehen könnte.

Apple hat gerne mehrere Zulieferer für seine wichtigsten Komponenten, und die Kamerasensoren bilden da keine Ausnahme. Wenn man sich auf mehrere Lieferanten verlässt, verringert sich das Risiko von Produktionsproblemen und Apple kann bessere Konditionen aushandeln. Der spannendere Aspekt wäre jedoch, wenn Sony und Samsung nicht nur über den Preis konkurrieren, sondern auch über die Technik. Das würde bedeuten, dass beide Unternehmen einen Anreiz haben, sowohl die Leistung als auch den Funktionsumfang zu verbessern.

Während es für die Zukunft durchaus möglich ist, dass Samsung einen Sensor für die iPhone-Hauptkamera liefern wird, gehen viele Analysten davon aus, dass Apple das Wasser zunächst mit einer sekundären Linse testen wird, bevor sich das Unternehmen ganz darauf einlässt.