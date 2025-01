Nachdem die Updates von iOS 18.1 und iPadOS 18.2 von größerer Natur waren, geht es mit iOS 18.3 mit deutlich kleineren Schritten weiter. Dennoch wird das Update die eine oder andere Neuerung und Bugfixes bereithalten, die voraussichtlich Ende Januar für alle Nutzer zur Verfügung stehen werden.

iOS 18.3: Was erwartet uns?

Apple hat in den letzten Software-Updates eine ungewöhnlich große Menge an neuen Funktionen bereitgestellt. Daher ist es nicht überraschend, dass sich iOS 18.3 etwas zurückhalten wird. Aus der Beta 1 geht hervor, dass Apple mit iOS 18.3 Saug- und Wischroboter unterstützen wird. Die Integration der Geräte basiert in Apple Home auf Matter 1.2. Zum Start wird die Steuerung per Siri nur in Englisch (US) möglich sein.

Darüber hinaus gibt es ein paar kosmetische Anpassungen. So wurden das Icon für Image Playground und Type-to-Siri leicht überarbeitet. Zudem unterstützt das Icon für die Kamerasteuerung in den Einstellungen jetzt den Dunkelmodus. Ebenfalls mit an Bord sind Fehlerkorrekturen für die Writing Tools API sowie Genmoji. Weiterhin wird eine neue Modem-Firmware für vereinzelte iPhone-Modelle eingeführt.

Da Apples Ingenieure kurz nach der Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 18.3 eine Pause für die Feiertage eingelegt hatten, ist es nachvollziehbar, dass die Neuerungen der Beta 1 so überschaubar ausgefallen sind. Wenn die Beta irgendwelche bedeutenden Probleme verursacht hätte, wäre das Timing alles andere als gut gewesen. Somit könnten im Laufe der aktuellen Beta-Testphase noch weitere Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt werden. Den großen Schwung an Neuerungen werden wir jedoch erst im April mit iOS 18.4 erhalten, wenn Apple Intelligence endlich in der EU startet.

Apples Zeitplan für die Beta-Tests von iOS 18.3 wird im Großen und Ganzen wahrscheinlich dem Beta-Testprozess von iOS 17.3 entsprechen. Hier sind die Daten des Beta-Testzyklus von iOS 17.3:

Beta 1: 13. Dezember 2023

13. Dezember 2023 Beta 2: 3. Januar 2024

3. Januar 2024 Beta 3: 9. Januar 2024

9. Januar 2024 Release Candidate (RC): 17. Januar 2024

17. Januar 2024 Öffentliche Freigabe: 22. Januar 2024

In Anbetracht dieses Vorbilds können wir davon ausgehen, dass Apple iOS 18.3 bis Ende Januar für alle veröffentlichen wird.