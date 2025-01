Apple war schon immer bestrebt, uns alle mit schlanken Geräten zu verblüffen, und das in der Gerüchteküche hoch gehandelte iPhone 17 Air scheint dieses Ziel in neue Höhen zu treiben. Einem Bericht des südkoreanischen Sisa Journal zufolge könnte das Air-Modell nur 6,25 mm dünn sein und damit das iPhone 6 als dünnstes iPhone der Geschichte vom Thron stoßen.

So dünn wie nie und günstiger als gedacht

Apples Vorliebe für schlanke Designs ist nicht neu. Vom eleganten iPhone 6 (6,9 mm) bis zum beeindruckend dünnen iPod nano (5,4 mm) hat das Unternehmen schon immer den Traum von einem Gerät verfolgt, das so dünn ist, dass es fast mit der Hand verschmilzt.

Beim iPhone 17 Air könnte der Weg dorthin jedoch mit dem einen oder anderen Kompromiss einhergehen. So ist es Berichten zufolge für die Apple-Ingenieure eine Herausforderung, alle wichtigen Komponenten in so engem Raum unterzubringen. Es gibt derzeit widersprüchliche Gerüchte bezüglich der Spezifikationen des iPhone 17 Air, aber die meisten Quellen sind sich einig, dass das Gerät ein 6,6 Zoll Display bieten wird. Es wird mit einem Standard-A19-Chip, einer einzelnen Rückkamera und einem von Apple entwickelten 5G-Modem gerechnet. Zudem heißt es, dass das Gerät mit 8 GB RAM für die Unterstützung von Apple Intelligence ausgestattet sein wird. Laut einem Bericht von The Informationen soll sich das iPhone 17 Air mit nur einem Lautsprecher begnügen.

Und was ist mit dem Preis? Wie Sisa Journal erklärt, wird das iPhone 17 Air als Ersatz für das iPhone 16 Plus positioniert und somit auch in der gleichen Preisregion liegen. Zur Erinnerung: Das iPhone 16 Plus ist in den USA ab 899 US-Dollar erhältlich. Das wäre durchaus eine gute Nachricht, da der Verkaufspreis laut früheren Gerüchten bei 1.299 Dollar liegen sollte. Damit fällt das neue Modell genau in die Kategorie „Premium, aber nicht Pro“.

Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 17 Lineup im September vorstellt. Wir können davon ausgehen, dass bis dahin noch viele weitere Gerüchte über das iPhone 17 Air auftauchen werden.