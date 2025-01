Die Anker-Tochter Eufy hat mit der Indoor Cam E30 ihre neueste Innenkamera auf den deutschen Markt gebracht. Die Kamera richtet sich an alle, die ihr Zuhause in 4K-Qualität überwachen möchten, ohne sich an kostenpflichtige Abos binden zu müssen. Dabei bietet Eufy mit einem Einführungspreis von 79,99 Euro (regulärer Preis 89,99 Euro) ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

4K-Auflösung und flexible Speicherung

Im Vergleich zum Vorgängermodell E220 mit 2K-Auflösung legt die E30 die Messlatte höher. Die Kamera liefert tagsüber und nachts deutlich schärfere Bilder – dank einer integrierten LED sogar in Farbe bei Dunkelheit. Alternativ steht eine schwarz-weiße Infrarotansicht zur Verfügung.

Ein Highlight der E30 ist ihr schwenk- und neigbares Objektiv, das 360-Grad-Ansichten ermöglicht. Noch besser: Die Kamera verfolgt Bewegungen automatisch und unterscheidet mithilfe integrierter KI zwischen Menschen und Tieren. Sie kann sogar auf spezifische Geräusche wie Schreien oder Weinen reagieren.

Für die Speicherung bietet die E30 viele Optionen: eine Micro-SD-Karte für lokale Speicherung, die zentrale Ablage auf der Eufy HomeBase 3 oder eine optionale kostenpflichtige Cloud. So dürfte für jeden Nutzer die passende Lösung dabei sein.

Die Steuerung erfolgt über die Eufy Security App, die zahlreiche Möglichkeiten bietet, darunter: entfernte Kamerasteuerung, gezielte Fokussierung bestimmter Bildbereiche, Kommunikation über Zwei-Wege-Audio und mehr.

Eufys neue Überwachungskamera ist auch kompatibel mit Apple Home, wobei die Auflösung hier auf 1080p reduziert wird. Alternativ lässt sich die E30 auch in Alexa- oder Google-Assistant-Systeme integrieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Eufy Indoor Cam E30 erhaltet ihr bei Amazon zum Einführungspreis von 79,99 Euro (regulärer Preis 89,99 Euro). Aktiviert hierfür einfach den Gutschein auf der Produktseite.

Die ebenfalls mit Apple Home kompatible Eufy Security Indoor Cam E220 bietet zwar nur 2K-Auflösung, ist derzeit jedoch zum Schnäppchenpreis von rund 35 Euro erhältlich. Nutzt hierfür den 20 Prozent Gutschein auf der Amazon-Produktseite.