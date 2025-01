Apple hat vor kurzem die Eröffnung eines neuen Stores im Einkaufszentrum MixC Hefei in China bekannt gegeben. Der Store wird offiziell am 18. Januar in Hefei eröffnet und bringt damit das für Apple typische Einkaufserlebnis zu mehr Kunden in der Region. Um den Anlass zu feiern, hat das Unternehmen ein individuelles Apple-Logo entworfen, das auf einem neuen Wallpaper zu sehen ist. Das Design ist passend für das iPhone, iPad, den Mac und die Apple Watch verfügbar.

Apple feiert Eröffnung mit neuem Wallpaper

Der neue MixC Hefei Store ist Teil der laufenden Expansionstrategie von Apple, die darauf abzielt, die Präsenz des Unternehmens in den wichtigsten Märkten weltweit zu erhöhen. Hefei MixC befindet sich an der Ecke der Xiyou Road und der Qianshan Road im Regierungsviertel der Stadt Hefei, in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie dem Schwanensee und dem Olympischen Sportzentrum.

Zur Feier der bevorstehenden Eröffnung bietet Apple die passenden Wallpaper mit einem neuen Apple-Logo auf der offiziellen Store-Seite zum Download an. Das Wallpaper ist für das iPhone, das iPad und den Mac erhältlich. Zudem bietet Apple ein entsprechendes Watch Face für die Apple Watch an.

Neben der Store-Eröffnung führt Apple in China vom 4. bis 7. Januar eine Sonderaktion durch. Das zeitlich begrenzte Angebot soll im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfests mit Preisnachlässen auf ausgewählte Produkte aufmerksam machen.