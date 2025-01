Der ambitionierte Smart-Home-Standard Matter, mit dem die Ökosysteme von Apple, Google und Amazon vereint werden sollen, stößt in neues Terrain vor: Streaming-Lautsprecher. Das mag wie Musik in den Ohren klingen, wenn man gerne verschiedene Audiogeräte in einem Haus kombiniert. Allerdings gibt es einen Haken, denn der HomePod fällt nicht in diese Kategorie.

Matter unterstützt bald Streaming-Lautsprecher

Einem Bericht von The Verge zufolge führt Matter die Unterstützung für einen neuen „Streaming-Lautsprechertyp“ ein. Das bedeutet, dass bestimmte Lautsprecher – z. B. von Sonos und Bose – Teil des vernetzten Matter Smart-Home-Systems werden. Dies wurde auch von Chris LaPré, dem CTO der Connectivity Standards Alliance, die Matter beaufsichtigt, bestätigt.

Der Haken an der Sache ist, dass unser treuer HomePod oder auch Amazon Echo und Google Nest Lautsprecher nicht dazugehören werden. Die beliebten smarten Lautsprecher fungieren als „Matter-Controller“, was bedeutet, dass sie unsere vernetzte Technik steuern können. Aber sie werden nicht als gewöhnliche Lautsprecher eingestuft, die von anderen Matter-Geräten gesteuert werden können. So wird man zum Beispiel keinen Amazon Echo Lautsprecher verwenden können, um die Lautstärke des HomePods zu regeln.

Auch wenn der HomePod in der „Controller“-Rubrik bleibt, ist die neue Matter-Kategorie ein wichtiger Schritt. Sie ebnet den Weg dafür, dass Lautsprecher von Drittanbietern in der Home-App von Apple angezeigt werden können. Wenn ihr also einen Lieblingslautsprecher von Sonos oder Bose habt – oder gerne Audio-Marken mischt – verspricht die Matter-Unterstützung eine reibungslosere Einrichtung über verschiedene Ökosysteme hinweg.

Legatos budgetfreundlicher Ansatz

Eine interessante Entwicklung im Bereich der Smart Speaker kommt derweil von Legato, einem Unternehmen, das den Markt mit einer erschwinglicheren Lösung für Lautsprecherhersteller aufrütteln will. Durch den Einsatz eines speziellen Betriebssystems hofft Legato, die Produktionskosten für Smart Speaker drastisch zu senken. Das Unternehmen zielt auf einen Preis ab 25 Dollar ab, vergleichbar mit einfachen Bluetooth-Lautsprechern.

Konkret arbeitet Legato an Lösungen für Marken, die kostengünstige Smart Speaker mit integrierter Sprachsteuerung und Matter-Unterstützung herstellen wollen. Zu diesen Geräten gehören kompakte Heimlautsprecher für die Musikwiedergabe sowie intelligente Assistenten.