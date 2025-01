Die Silvesternacht 2024/25 liegt hinter uns und wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Die Deutsche Telekom und o2 haben bereits die Mobilfunknutzung zum Jahreswechsel ausgewertet und ein paar spannende Statistiken veröffentlicht.

Mehr Daten und mehr Telefonate im Mobilfunknetz der Telekom

Blicken wir zunächst auf die Deutsche Telekom. Das Bonner Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr eine 30 Prozent höhere Datenmenge in den nachrichtenstarken Stunden rund um den Jahreswechsel. Summa Summarum flossen in der Silvesternacht zwischen 20 Uhr und 3 Uhr mehr als 2.900 Terabyte Daten durchs Netz.

Besonders hoch war der Datenverkehr zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr. Dabei war insbesondere der Upload-Anteil höher als sonst üblich.

Doch nicht nur Daten wurden in der Silvesternacht verstärkt durch Mobilfunknetz geschickt. Auch bei der Telefonie verzeichnete die Telekom einen Anstieg. In der Silvesternacht liefen 12 Millionen Telefonate durchs Mobilfunknetz, eine Million mehr als zum letzten Jahreswechsel. Fast die Hälfte der Silvester-Anrufe gab es erwartungsgemäß in der ersten Stunde des neuen Jahres.

In Berlin, Hamburg und München haben die Menschen am meisten telefoniert und gesurft. Auf Platz vier und fünf liegen Köln und Frankfurt.

Neue Rekorde auch bei o2

Auch bei o2 nutzten die Menschen in Deutschland mehr mobile Daten als je zuvor zu einem Jahreswechsel. In der Silvesternacht 2024/25 flossen zwischen 20 Uhr und 3 Uhr mehr als 5,5 Millionen Gigabyte mobile Daten durch das O2 Netz. Im Vorjahr waren es rund 4,4 Millionen Gigabyte. Im Vergleich zur Silvesternacht 2019/20, die vor fünf Jahren ein neues Jahrzehnt einläutete, transportierte das O2 Netz fünf Mal so viele Daten (rund 1,1 Millionen Gigabyte zum Jahreswechsel 2019/20).

Genau wie die Telekom verzeichnete o2 auch bei den Uploads einen sprunghaften Anstieg. In der Viertelstunde nach Mitternacht verschickten die Feiernden dreimal so viele mobile Daten wie in der Viertelstunde davor (23:45 bis 0 Uhr) – sowie generell im Vergleich zu anderen Tagen.

Blicken wir noch kurz auf die Telefonie in der Silvesternacht im o2-Netz. Zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr verzeichnete o2 mehr als 31 Millionen Anrufe (Vorjahr: 35 Millionen). Allein in der Stunde nach Mitternacht waren es 1 Millionen. . Dabei hielten sich die Anruferinnen und Anrufer kurz. Im Durchschnitt dauerte ein Anruf nur etwas mehr als eine Minute (73 Sekunden).

Vodafone: Silvester-Datenverbrauch im Handynetz auf Rekordhoch

Zum guten Schluss blicken wir noch auf Vodafone. Auch das Düsseldorfer Unternehmen verzeichnete neue Rekordwerte. So wurden in der Stunde nach Mitternacht 5000.000 Gigabyte Daten durch das Vodafone-Netz transportiert. Zwischen 20 Uhr am Silvester-Abend und 3 Uhr morgens an Neujahr waren es rund 3 Millionen Gigabyte Daten. Das sind 20 Prozent mehr als im selben Zeitraum beim Jahreswechsel 2023/2024, wo es 2,5 Millionen Gigabyte Daten waren. Vor zwei Jahren (Silvester-Nacht 2022/2023) transportierte das Vodafone-Netz noch etwa nur 1,4 Millionen Gigabyte Daten. Innerhalb von 2 Jahren hat sich das Datenaufkommen im Handynetz also mehr als verdoppelt.

Die Tatsache, dass heutzutage mehr Video-Telefonate verzeichnet werden, führt gleichzeitig dazu, dass weniger klassische Handy-Anrufe getätigt werden. Zwischen 0.01 Uhr und 1.00 Uhr morgens wurden im Mobilfunk-Netz von Vodafone 5,3 Millionen klassische Telefonate geführt. In den sieben Stunden zwischen 20 Uhr abends und 3 Uhr morgens waren es 13,5 Millionen klassische Handy-Telefonate. Das sind rund 3 Prozent weniger Telefonate als im Vorjahr, wo es 14 Millionen waren.