Der chinesische Smartphone-Markt entwickelt sich für Apple und andere ausländische Marken zu einem schwierigen Wettbewerb. So sind nach Angaben der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) die Verkäufe von Smartphones ausländischer Marken den vierten Monat in Folge eingebrochen.

Absatzrückgang setzt sich fort

Im November sank der Absatz ausländischer Smartphones in China auf 3,04 Millionen Einheiten, verglichen mit 5,77 Millionen im Vorjahr. Das ist ein deutlicher Rückgang von 47,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Abschwung hält seit August an. Für Apple bedeutet dies, dass es immer schwieriger wird, in China Fuß zu fassen, vor allem weil lokale Marken immer beliebter werden.

Warum der Einbruch? Die Stimmung der Verbraucher scheint sich zu ändern. Immer mehr chinesische Nutzer tendieren zu einheimischen Marken. Während die Auslieferungen von Smartphones (einschließlich lokaler Marken) in China im November insgesamt um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, ist der stärkste Rückgang eindeutig bei den nicht-chinesischen Marken zu verzeichnen.

Es ist erwähnenswert, dass der CAICT-Bericht die Zahlen nicht nach Marken aufschlüsselt. Wir wissen zwar, dass iPhones in der Kategorie „ausländische Marken“ zusammengefasst sind, können aber nicht genau sagen, wie viel von diesem Rückgang speziell Apple betrifft. Aber keine Frage: Der Trend ist keine gute Nachricht für Cupertino.

Es sieht jedoch nicht alles nur düster aus. In einem Bericht von IDC hieß es im Oktober noch, dass das iPhone die zweitbeliebteste Smartphone-Marke in China für das dritte Quartal 2024 war. Zudem zeigte sich, dass das iPhone 16 in China besser anlief als das iPhone 15 im Vorjahr.

Die CAICT-Daten, die ursprünglich von Reuters gemeldet wurden, verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen für ausländische Marken in China. Auch wenn der Weg in China noch holprig sein mag, bleibt Apple im Rennen.