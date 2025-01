Zur Feier des am 29. Januar beginnenden Mond-Neujahrs bringt Apple eine Special Edition seiner AirPods 4 auf den Markt. Die limitierte Edition zeichnet sich dadurch aus, dass auf dem Ladecase ein spezielles „Year of the Snake“-Symbol eingraviert ist.

„Year of the Snake“: Apple bringt Special Edition der AirPods 4 auf den Markt

Apples AirPods 4 zum „Jahr der Schlange“ sind derzeit in China , Hongkong , Taiwan und Singapur erhältlich.

Die AirPods 4 zum „Year of the Snake“ sind technisch gesehen identisch mit den „normalen“ AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Lediglich die Ladecase-Gravur unterscheidet die Modelle.

Die verganges Jahr erschienenen ‌AirPods 4‌ sind Apples erste Ohrhörer, die aktive Geräuschunterdrückung mit Open-Ear-Design bieten. Die ‌AirPods 4‌ verfügen über adaptives Audio, Transparenzmodus, Unterstützung für räumliches Audio und mehr. Neben den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung gibt es auch ein AirPods 4 Modell ohne aktive Geräuschunterdrückung. Das ANC-Modell haben wir hier für euch getestet.

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Die Sonderedition der AirPods 4 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt zum 08. Januar 2025. Apple begrenzt die Bestellung des Sondermodells auf zwei Stück pro Kunde.

In den letzten Jahren hat Apple regelmäßig limitierte AirPods-Modelle zum Mond-Neujahr herausgebracht. So haben wir in der Vergangenheit AirPods zur Feier des Jahres des Drachen, des Jahres des Ochsen, des Jahres des Tigers und des Jahres des Kaninchens erlebt.

Parallel zur AirPods 4 Sonderedition hat Apple in China ein Shopping-Event gestartet, bei dem Kunden Rabatt auf verschiedene Apple Produkte erhalten.