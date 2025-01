In knapp vier Wochen wird Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Weihnachtsquartal bekannt geben. Konkret wird das Unternehmen aus Cupertino seinen Geschäftsbericht am 30. Januar 2025 veröffentlichen. Darüberhinaus – und wie bereits vor ein paar Monaten angekündigt – das der bisherige Apple Finanzchef Luca Maestri seinen Posten an Kevan Parekh übergeben.

Apple gibt Q1/2025 Quartalszahlen am 30. Januar bekannt

Vor wenigen Tagen sind wir in das neue Jahr gestartet. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir ein weiteres Quartal hinter uns gelassen haben und zahlreiche Unternehmen in den kommenden Wochen ihre Quartalszahlen für die abgelaufenen drei Monate veröffentlichen werden.

Auch Apple wird sich zu Wort melden und einen Blick auf das abgelaufene Q1/2025 geben. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q1 umfasst das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober, November und Dezember 2024.

Auf seiner Investoren-Webseite schreibt Apple

Apple Financial Results – Q1 2025. Join us here on January 30, 2025 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET to listen to the conference call live.

Im abgelaufenen Quartal ist durchaus viel in der Apple Welt passiert. Dabei denken wir in erster Linie an den neuen Mac mini, neuen iMac und das neue MacBook Pro, welche allesamt mit Chips der M4-Familie ausgestattet sind. Darübehrinaus hat Apple ein neues iPad mini auf den Markt gebracht. Bereits im September kündigte Apple unter anderem die iPhone 16 Familie, die Apple Watch 10 sowie die AirPods 4 an. Die zuletzt genannten Produkte werden ebenfalls einen deutlich Einfluss auf die Apple Geschäftszahlen gehabt haben.

Kevan Parekh ab sofort neuer Finanzchef

Wenn wir schon bei den Apple Geschäftszahlen sind, haben wir noch eine weitere kurze Info für euch. Im August 2024 wurde bekannt, dass der bisherige Apple Chief Financial Officer Luca Maestri aus der ersten Reihe zurücktritt und zum 01. Januar 2025 seinen Posten an Kevan Parekh übergibt.

Diesen Schritt hat Apple nun offiziell vollzogen. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht heißt es

„Als Teil des zuvor angekündigten Übergangsplans von Apple Inc. („Apple“) für den Posten des Chief Financial Officer hat der Aufsichtsrat von Apple den 53-jährigen Kevan Parekh mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Senior Vice President und Chief Financial Officer von Apple ernannt. Herr Parekh tritt die Nachfolge von Luca Maestri in der Rolle des CFO an.“

Kevin Parekh ist seit 2013 bei Apple tätig und leitete bis dato die Bereiche Finanzplanung und -analyse, G&A und Benefits Finance, Investor Relations und Marktforschung.