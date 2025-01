Apple bereitet sich darauf vor, Siris Fähigkeiten mit den kommenden Updates für iOS 18 und iOS 19 erheblich zu verbessern. Die Änderungen zielen darauf ab, Siri reaktionsschneller und kontextbewusster zu machen und dass sie komplexere Aufgaben bewältigen kann. MacRumors zeigt uns heute, was diese Updates beinhalten.

Persönlicher Kontext: Siri wird proaktiver

Mit der Einführung von „Personal Context“ in iOS 18.4 wird Siri in der Lage sein, auf Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten.

Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

Onscreen Awareness: Verbessertes kontextbezogenes Verständnis

Eine weitere wichtige Funktion für Siri ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen.

Wenn euch jemand zum Beispiel eine Adresse per Textnachricht schickt, könnt ihr Siri sagen, dass sie diese Adresse zu euren Kontakten hinzufügen soll, und Siri weiß, wovon ihr sprecht – ohne weitere Erklärungen.

App-Integration und Multi-Step Tasks

Apple arbeitet außerdem daran, die Integration von Siri sowohl mit Apple-Apps als auch mit Apps von Drittanbietern zu erweitern. Dank der Weiterentwicklung wird Siri in der Lage sein, ein breiteres Spektrum an Aufgaben über verschiedene Apps hinweg auszuführen.

So können beispielsweise bestimmte Inhalte aus der Safari-Leseliste von Siri abgerufen oder Fotos von einem bestimmten Ereignis an einen Kontakt gesendet werden. Darüber hinaus wird Siri in der Lage sein, mehrstufige Aufgaben mit nur einem Befehl zu erledigen, wie z. B. ein Foto zu bearbeiten und es dann an einen Freund zu senden.

„LLM Siri“ (Gerücht)

Alle oben genannten Funktionen sind Teil von iOS 18 und werden mit weiteren Updates für iOS 18 kommen. Doch Apple plant natürlich schon weiter voraus, und eine größere Neuerung für iOS 19 wird angeblich die nächste Generation von Siri werden.

So soll Siri in iOS 19 auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren. LLMs sind die Grundlage für ChatGPT, Google Gemini, Claude und andere KI-Chatbot-Dienste. Eine LLM-Version von Siri wird in der Lage sein, fortlaufende Gespräche zu führen. Bisher klingt es so, dass die neue Siri mit einem weiterführenden Update von iOS 19 hinzugefügt wird, ähnlich wie es auch mit der Einführung von Apple Intelligence gehandhabt wurde.