Der Brachendienst Axios berichtet, dass Tim Cook die Spende von 1 Million Dollar an Donald Trumps Amtseinführungsfonds plant. Bei der Spende soll es sich um eine persönliche Spende direkt von Cook und nicht um eine Spende von Apple handeln.

Tim Cook plant Spende über 1 Millionen Dollar an Donald Trumps Amtseinführungsfonds

Apple-Chef Tim Cook hat sich einem Gruppe von Big-Tech-Managern angeschlossen, die großzügige Spenden für die Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump leisten werden. Die Amtseinführung findet am 20. Januar 2025 statt.

Im vergangenen Monat nahm Cook im Mar-a-Lago in Florida an einem Abendessen mit Tim Cook teil. Nun heißt es, dass Cook persönlich eine Million Dollar an Trumps Amtseinführungskomitee spenden werde.

Axios schreibt

Cook, ein stolzer gebürtiger Alabamaer, hält die Amtseinführung für eine große amerikanische Tradition und spendet im Geiste der Einheit für die Amtseinführung, sagten die Quellen. Von Seiten des Unternehmens wird keine Spende erwartet.

In den letzten Wochen traf sich Donald Trump mal einer Vielzahl an Technologie-Größen im Mar-a-Lago, darunter Meta-CEO Mark Zuckerberg, Google-CEO Sundar Pichai und Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Amazon, Meta, Uber, Sam Altman von OpenAI, Goldman Sachs, Bank of America, Coinbase, Toyota, Ford, GM, AT&T, Black & Decker und Charter Communications spenden ebenfalls an Trumps Amtseinführungsfonds.