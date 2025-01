Apple hat kürzlich zugestimmt, einen Rechtsstreit um Vorwürfe unrechtmäßiger Siri-Aufzeichnungen durch eine Zahlung von 95 Millionen Dollar beizulegen. Diese Nachricht hat natürlich Verschwörungstheorien wieder aufleben lassen, in denen es heißt, dass iPhone-Nutzer heimlich für Werbezwecke abgehört werden. Apple weist diese Behauptung jedoch nach wie vor entschieden zurück und verweist auf die umfangreichen Datenschutzvorkehrungen von Siri.

Die Siri-Kontroverse

Der Fall geht auf einen Bericht von The Guardian aus dem Jahr 2019 zurück, in dem ein Whistleblower behauptete, dass Auftragnehmer von Apple zur Qualitätskontrolle Ausschnitte von Siri-Interaktionen abhörten. Während der Bericht für Aufsehen sorgte, stellte Apple klar, dass diese nur wenige Sekunden langen Aufnahmen minimal waren – weniger als 1 % der täglichen Siri-Aktivierungen. Zudem wurden die Aufnahmen nicht mit der Identität der Nutzer verknüpft.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass nur Apple-Mitarbeiter berechtigt sind, Hörproben von Siri-Interaktionen anzuhören, nicht aber Drittanbieter. Und jede Aufnahme, die als unbeabsichtigter Auslöser von Siri erkannt wird, wird umgehend gelöscht. Zudem hatte Apple schnell gehandelt. So überarbeitete Apple seine Siri-Datenschutzrichtlinie und stoppte die automatische Speicherung von Sprachaufzeichnungen. Stattdessen konnten sich Nutzer fortan dafür entscheiden, ob Hörproben freigegeben werden. Dennoch sorgte der Guardian-Bericht für Verschwörungstheorien und die besagte Klage.

2025: Die Einigung

Mit dem kürzlich geschlossenen Vergleich in Höhe von 95 Millionen Dollar schließt Apple das Kapitel dieser Geschichte ab. Nach Angaben des Unternehmens dient die Zahlung dazu, weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Sie bedeutet nicht, dass man den Vorwürfen zustimmt. So beteuert Apple weiterhin nachdrücklich, dass Siri-Daten niemals zur Erstellung von Marketingprofilen verwendet oder an Dritte verkauft wurden.

In einer Erklärung gegenüber 9to5Mac bekräftigt Apple dies folgendermaßen:

„Siri wurde von Anfang an so entwickelt, dass die Privatsphäre der Benutzer geschützt wird. Siri-Daten wurden nie zur Erstellung von Marketingprofilen verwendet und auch nicht an Dritte verkauft. […] Wir nutzen Siri-Daten, um Siri zu verbessern, und wir entwickeln ständig Technologien, um Siri noch privater zu machen.“

Spioniert Siri uns für Werbezwecke aus? Nein.

Entgegen einiger reißerischer Schlagzeilen machen es die Datenschutzbestimmungen von Apple nahezu unmöglich, dass unsere Siri-Interaktionen für gezielte Werbung verwendet werden. Siri-Anfragen sind an zufällige Identifikatoren gebunden, nicht an die Apple ID oder Telefonnummer, wobei diese Identifikatoren nach sechs Monaten gelöscht werden. Apple ermöglicht es sogar, dass wir unsere Siri-Transkripte in den Einstellungen unter „Siri- und Diktierverlauf“ überprüfen und löschen können.

Viele Siri-Anfragen werden vollständig auf dem Gerät bearbeitet. Wenn Siri zum Beispiel ungelesene Nachrichten vorliest, verbleiben diese Daten auf dem iPhone. Das Private Cloud Compute System von Apple stellt zudem sicher, dass die Privatsphäre auch bei der Nutzung von Cloud-Diensten gewahrt bleibt.