Apple bereitet sich angeblich auf eine bedeutende Designänderung beim iPhone 17 vor, die einen glatteren Übergang zwischen dem Rahmen und der Rückseite des Geräts vorsieht. Dank eines neuen Prozesses, bei dem Glas und Metall miteinander verbunden werden, verspricht diese Änderung einen „sanfteren Übergang“, das behauptet zumindest der chinesische Leaker Fixed Focus Digital auf Weibo.

Stufenloser Materialübergang

Was ist das Besondere an der Designänderung? Laut Fixed Focus Digital schafft Apples neue Fertigungstechnik eine abgeschrägte Verbindung zwischen dem Gehäuse und der Rückseite des iPhone. Dadurch wird das störende Gefühl einer Stufe vermieden, das bei den aktuellen Modellen auftritt. In der Praxis bedeutet dies, dass das iPhone 17 angenehmer in der Hand liegen wird.

Es ist nicht klar, ob sich der Leak speziell auf die iPhone 17 Pro Modelle oder die iPhone 17 Serie im Allgemeinen bezieht. Über das Design des Standard iPhone 17 Modells ist weniger bekannt, während das Plus-Modell voraussichtlich durch ein iPhone 17 „Air“ mit einem völlig neuen, schlankeren Design ersetzt werden soll.

Aluminium auch für die Pro-Modelle

Zudem verzichtet Apple Berichten zufolge bei den iPhone 17 Pro Modellen auf den Titanrahmen und setzt nun auf Aluminium. Es ist noch nicht allzu lange her, dass Apple bei den iPhone 15 Pro Modellen viel Aufhebens um den damals neuen Titanrahmen gemacht hat. Geht es nach der Gerüchteküche, wird das Titan jedoch bald zugunsten von Aluminium aufgegeben. Somit würden alle iPhone 17 Modelle einen Aluminiumrahmen erhalten.

Das wäre zweifelsohne ein überraschender Schritt. Apple hat ohnehin etwas Neues im Sinn: eine neue Rückseite, die nicht mehr komplett aus Glas besteht, sondern nun teilweise aus dem besagten Aluminium. Der untere Teil der Rückseite soll weiter aus Glas bestehen, damit die drahtlose Ladefunktion weiter unterstützt werden kann.

Neuer Kamerabuckel

Es wird außerdem vermutet, dass Apple bei den Pro-Modellen auch einen größeren Kamerabuckel plant, der aus Aluminium statt aus Glas besteht. Leaks aus China deuten darauf hin, dass das Modul eine „längliche ovale Form“ anstelle einer rechteckigen Form hat.

Natürlich handelt es sich hier noch um frühe Gerüchte, die mit Vorsicht zu genießen sind. Insbesondere bezüglich des Umstiegs auf Aluminium und des ovalen Kamerabuckels ist sich die Gerüchteküche noch nicht einig. So sprach sich zuletzt beispielsweise Vollzeitleaker Instant Digital gegen diese Gerüchte aus.