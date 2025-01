Bereits im Vorfeld der am morgigen Dienstag beginnenden Consumer Electronics Show in Las Vegas nutzen zahlreiche Unternehmen die Gelegenheit, ihre Neuheiten anzukündigen. Auch Aqara ist mit von der Partie und hat neue Smart-Home-Lösungen präsentiert.

CES 2024: Neue Smart-Home.Lösungen von Aqara

Panel Hub S1 Plus

Beim Panel Hub S1 Plus handelt es sich um eine hochwertige Unterputz-Bedientafel, mit der ihr euer Zuhause über eine zentrale Benutzeroberfläche und ohne den Einsatz von Smartphone oder Tablet steuern könnt. Sie ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter und kann durch ihre Verdrahtung bis zu zwei Leuchten steuern und automatisieren. Die Bedientafel ist mit Dual-Band-Wi-Fi-Anbindung und einem leicht bedienbaren Touchscreen (6,9 Zoll) ausgestattet und somit bestens für die Steuerung einer Vielzahl von Smart-Geräten geeignet.

Panel Hub S1 Plus erscheint noch in diesem Monat. Ein Preis wurde noch nicht kommuniziert.

Touchscreen-Wahlschalter V1

Dieses Drehrad mit rundem Touchscreen (1,32 Zoll) steuert und automatisiert bis zu zwei verdrahtete Leuchten und kann zusätzlich kabellos diverse Smart-Home-Geräte und -Szenen kontrollieren. Das Gerät hilft euch beim Anpassen von Helligkeit oder Farbtemperatur, beim Öffnen und Schließen von Vorhängen oder bei der Temperaturregulierung von Thermostaten. Ebenfalls integriert sind Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für die Klimakontrolle und ein Anwesenheitssensor für die automatische Aktivierung des Bildschirms.

Die EU-Version des Touchscreen-Wahlschalter V1 erscheint noch in diesem Monat – gemeinsam mit dem Display-Schalter V1. Ein Preis wurde noch nicht kommuniziert.

Lichtschalter H2 und Dimmschalter H2

Die beiden Schalter Sie unterstützen sowohl Thread- als auch Zigbee- Anbindung und bieten somit hohe Flexibilität und zukunftssichere Kompatibilität mit Matter-Plattformen. Beide Schalter sind so konzipiert, dass sie unabhängig von der Verfügbarkeit eines Nullleiters in allen Haushalten eingesetzt werden können. Das erleichtert auch Nutzern mit geringerem elektrischem Know-how den Kauf. Kabellose Tasten machen beide Schalter zudem noch flexibler einsetzbar, da sie in Verbindung mit Aqara Home oder Plattformen von Drittanbietern auch für die Steuerung von Smart- Home-Geräten oder -Szenen verwendet werden können.

Die EU-Version des Lichtschalters H2 erscheint noch in diesem Monat in zwei Varianten (2 Tasten und 1 Kanal / 4 Tasten und 2 Kanäle). Die EU-Version des Dimmschalters H2 soll im Laufe des ersten Quartals 2025 erscheinen.

Multipräsenzsensor FP300

Der FP300 gehört zu den ersten marktreifen batteriebetriebenen Anwesenheitssensoren und kombiniert PIR- sowie Millimeterwellen-Sensorik (mmWave) für eine besonders präzise und schnelle Erkennung. Der Batteriebetrieb ermöglicht Flexibilität bei der Platzierung ohne Abstriche beim Komfort. Die Batterielebensdauer liegt nämlich bei bis zu zwei Jahren. Der kabellose und besonders kompakte Sensor unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee, ist Matter-fähig und bietet zukunftssichere, Plattform-übergreifende Kompatibilität. Durch die Integration eigenständiger Licht-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren wird der Multipräsenzsensor FP300 zu einer höchst vielseitigen Lösung, die zu mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit beiträgt.

Klimasensor W100

Dieser weiterentwickelte Klimasensor für Innenräume von Aqara unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und bietet ein integriertes Display, auf dem Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort ablesbar sind. Zusätzlich kann der Bildschirm weitere Daten anzeigen – beispielsweise zur aktuellen Wetterlage oder zu Informationen von angebundenen Aqara Sensoren. Der W100 verfügt zudem über drei zusätzliche Tasten, die für die Steuerung von Smart-Home-Geräten und -Szenen programmiert werden können. Wird der Sensor beispielsweise mit einem Thermostat von Aqara gekoppelt, lässt sich bequem die Temperatur steuern.

Doorbell Camera Hub G410

Der Hub baut konsequent die Stärken des erfolgreichen Vorgängers aus und bietet unter anderem 2K-Videoqualität sowie einen großen Betrachtungswinkel von 176°. Für einen erhöhten Schutz der Privatsphäre sind Videos (live und aufgezeichnet) Ende-zu-Ende verschlüsselt. Außerdem ermöglicht der G410 via Real-Time Streaming Protocol (RTSP) innerhalb des Heimnetzwerks das Streaming an Plattformen von Drittanbietern wie beispielsweise Home Assistant. Durch die Integration von Dual-Band-Wi-Fi, Thread und Zigbee wird der Doorbell Camera Hub G410 zudem zu einer Smart-Home-Zentrale, die Geräte von Aqara mit Matter-Geräten von Drittanbietern zusammenbringt. Der G410 ist zudem nahtlos in gängige Smart- Home-Plattformen wie Apple Home, Alexa, Google Home oder SmartThings integrierbar und eine der wenigen bisher angekündigten batteriebetriebenen Türklingeln mit Unterstützung für HomeKit Secure Video. Zu den weiteren Ausstattungs-Highlights gehören Gesichtserkennung (direkt auf dem Gerät), Anwesenheitserkennung mit mmWave-Sensor, die flexible Installation (Batterie- oder Kabelbetrieb) und eine breite Palette an Cloud- und lokalen Speichermöglichkeiten.

Hub M100

Das neue Einstiegsmodell unter den Matter Controllern von Aqara zeichnet sich durch einen kompakten Formfaktor aus und kann durch die Stromversorgung via USB-A flexibel installiert werden. Der Hub M100 kommuniziert via Wi-Fi, Thread und Zigbee und ist somit für die Verwaltung des gesamten Portfolios von Aqara ebenso geeignet wie für die Steuerung hunderter Matter-Geräte von Drittherstellern. Je nach Anwendungsfall kann der Hub als Thread Border Router fungieren, oder als Matter Bridge für Zigbee-Geräte von Aqara.

Weitere Details zu den zuletzt genannten Produkten sind bislang nicht bekannt.