EcoFlow stellt mit Oasis auf der CES 2025 eine neue KI-basierte Energielösung vor, die darauf abzielt, den Energieverbrauch effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und die Energieunabhängigkeit zu steigern. Dabei kombiniert das System Echtzeitdaten wie Wetterprognosen und Stromtarife, um den Haushalt optimal zu versorgen.

Optimierter Energieverbrauch

EcoFlow Oasis vereint verschiedene Datenquellen wie den bisherigen Energieverbrauch, lokale Strompreise und die eigene Solarstromproduktion. Auf dieser Basis erstellt das System personalisierte Empfehlungen zur Optimierung des Energieverbrauchs. So lassen sich Stromkosten senken und gleichzeitig Ausfälle bei Extremwetter minimieren. Die Funktionen sind direkt in die EcoFlow-App integriert, wodurch Nutzer keine zusätzliche Hardware benötigen.

Sprachassistent zur Unterstützung

Ein zentrales Element des Oasis-Systems ist der neue Smart Assistant, der auf natürliche Sprachbefehle reagiert. Nutzer können Fragen wie „Wie kann ich heute meine Solarenergie optimal nutzen?“ stellen und erhalten daraufhin konkrete Empfehlungen. Der Assistent berücksichtigt dabei unter anderem vergangene Informationen zum Energieverbrauch des Haushalts sowie aktuelle Wettervorhersagen. Auf Wunsch setzt das System Optimierungsmaßnahmen automatisch um, beispielsweise indem energieintensive Geräte wie Waschmaschinen in Zeiten mit niedrigen Stromtarifen betrieben werden.

Der Assistent ermöglicht zudem die Erstellung detaillierter Statistiken über definierte Zeiträume. Zur besseren Übersicht lassen sich die Daten mithilfe von rund 32 Widgets in der EcoFlow-App visualisieren, darunter Informationen zur Energieunabhängigkeit, dem Ladestand des Stromspeichers und dem aktuellen Verbrauch.

Kompatibilität

EcoFlow Oasis funktioniert nicht nur mit den hauseigenen Produkten wie der Delta 3 Plus oder River 3 Plus, sondern unterstützt auch Geräte von Drittanbietern, die mit Shelly und Matter kompatibel sind.

Das volle Potenzial von EcoFlow Oasis entfaltet sich vor allem in Kombination mit den Whole-Home-Power-Backup-Lösungen von EcoFlow. Systeme wie das Delta Pro Ultra in Nordamerika oder das PowerOcean-System in Europa ermöglichen die direkte Steuerung der Stromversorgung im gesamten Haushalt. So lässt sich unter anderem auch festlegen, welche Geräte bei Stromausfällen weiterhin mit Strom versorgt werden sollen.