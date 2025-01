Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18.2.1 und iPadOS 18.2.1 veröffentlicht. Damit steht für Besitzer eines iPhones und iPads ein Wartungsupdate auf den Servern bereit.

Apple gibt iOS 18.2.1 & iPadOS 18.2.1 frei

Es deutete sich in den letzten Tagen bereits an, dass Apple zeitnah die finale Version von iOS 18.2.1 und iPadOS 18.2.1 freigeben wird. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und das x.x.1 Update wartet auf seinen Download. Zu große Erwartungen solltet ihr an das Update allerdings nicht haben. Neue Funktionen sind nicht zu erwarten. Apple hat vielmehr unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Für gewöhnlich schließt Apple mit seinen Updates auch verschiedene Sicherheitslücken, so dass wir euch nur empfehlen können, die neuesten Updates einzuspielen.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Das Update installiert ihr direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 18.3 und iPadOS 18.3. Mit diesen Updates ist Ende Januar / Anfang Februar zu rechnen.