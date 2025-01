Seit mehreren Jahren gehört die Musikerkennungsplattform Shazam zu Apple. Nun verwendet das Unternehmen aus Cupertino die Shazam-Daten, um 50 bahnbrechende Musikkünstler für das Jahr 2025 vorauszusagen.

Shazam: Apple sagt 50 bahnbrechende Musikkünstler für 2025 voraus

Shazam gehörte seinerzeit zu den ersten Apps, die auf unserem iPhone landete. Noch heute verwenden wir regelmäßig Shazam, um Lieder zu identifizieren.

Zum Start ins neue Jahr hat Apple eine neue Webseite „Shazam Fast Forward 2025“ veröffentlicht, um bahnbrechende Musikkünstler für das Jahr 2025 vorauszusagen. Die Liste der Künstler wird im Laufe der nächsten fünf Tage nach Genres bekannt gegeben. Am heutigen Tag hat Apple damit begonnen aufstrebende Künstler in der Kategorie Dance vorherzusagen. Im weiteren Verlauf folgen Latin, Country / Rock, Pop und Hip-Hop/R&B.

Shazam blickt auf über 300 Millionen monatlich aktive Nutzer und hat in den letzten Jahren 100 Milliarden Songs erkannt. Die Auswahl der „bahnbrechenden“ Künstler erfolgt auf Grundlage der einzigartigen prädiktiven Daten und Algorithmen von Shazam, gepaart mit der Expertise des globalen Redaktionsteams von Apple Music. Laut Apple schafften es zwei Drittel der Künstler, die im letzten Jahr auf Shazams Vorhersageliste standen, später in die tägliche Top-100-Liste von Apple Music in 150 Ländern.