Die Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) steht unmittelbar bevor und in diesem Rangen hat Withings ein neues Konzept vorgestellt. Die Rede ist von Omnia. Dabei handelt es sich um einen neuen Ansatz der personalisierten Gesundheitsüberwachung.

Withings OMNIA: 360-Grad-Gesundheits-Screening mit KI-Unterstützung

Falls ihr gedacht habt, dass es sich bei Withings OMNIA um ein klassisches Gerät handelt, so müssen wir euch enttäuschen. Bei Withings OMNIA handelt es sich um ein neues Konzept der personalisierten Gesundheitsüberwachung. Das innovative Produktkonzept bietet Nutzern eine interaktive 360-Grad-Ansicht ihrer Vitalwerte und integriert sich nahtlos in den Alltag. Mit KI-gestützter Technologie setzt OMNIA neue Maßstäbe für die tägliche Gesundheitsroutine, indem es eine ganzheitliche Sicht auf die Gesundheit ermöglicht und fundierte Einblicke in den Gesundheitszustand bietet.

Zu beachten gilt, dass es sich bislang „nur“ um ein Konzept handelt und abzuwarten bleibt, ob sich daraus ein Produkt für Endverbraucher entwickelt. Technische Details verrät der Hersteller noch nicht. Allerdings zeigt er deutlich auf, wohin die Reise gehen wird. OMNIA soll durch die genaue Überwachung von Gesundheitsparametern, wie Blutdruck, Herzfrequenz oder Schlafmustern frühzeitig Unregelmäßigkeiten erkennen. Empfehlungen sollen dabei helfen, die Gesundheit zu verbessern.

Es scheint, als steht der Nutzer vor einer Art Spiegel und bekommt über diesen die wichtigsten Informationen angezeigt. OMNIA verfügt über eine sprachgesteuerte Benutzeroberfläche, ein 3D-Körpermodell und eine vernetzte Basis, die mit fortschrittlichen Gesundheitssensoren ausgestattet ist. Das Gerät führt täglich detaillierte Gesundheitschecks durch und integriert dabei nahtlos Daten aus dem umfangreichen Withings Ökosystem von vernetzten Gesundheitsgeräten, wie Hybrid-Smartwatches, Waagen, Blutdruckmessgeräte, Schlaftracker sowie Matratzen- und Badezimmersensoren. Darüber hinaus misst OMNIA selbst Gewicht, Herzgesundheit und Stoffwechselwerte an der Basisstation.

Umfassende Gesundheitsdaten

Herzgesundheit: EKG (einschließlich Erkennung von Vorhofflimmern), nächtliche Herzfrequenz, Benachrichtigung bei unregelmäßigem Rhythmus, Ruhepuls, Gefäßalter und Blutdruck.

Stoffwechsel-Körperzusammensetzung: Muskel-Fett-Verhältnis, Wasseranteil, Knochenmasse, viszerales Fett und Gewichtsentwicklung.

Aktivitätstracking: Schritte, Kalorienverbrauch, VO2max, Höhenmeter, Training, Erholungsherzfrequenz und Körpertemperaturschwankungen.

Ernährung: pH-Wert, Ketone, spezifisches Gewicht sowie Vitamin-C-Gehalt.

Schlafqualität: Apnoe-Erkennung, Schlafunterbrechungen, Schlafphasen und Regeneration.

Weiter gibt Withings zu Verstehen, dass OMNIA auch zur Telemedizin genutzt werden kann und darüber eine Kontaktaufnahme mit medizinischem Fachpersonal für virtuelle Konsultationen und zeitversetzte Auswertungen ermöglicht wird.