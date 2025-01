Anker nutzt den Start ins neue Jahr, um passend zur Consumer Electronics Show in Las Vegas die neuen Soundcore Liberty 4 Pro anzukündigen. Auf die Liberty 4 und Liberty 4 NC folgt nun ein Pro-Modell, welches an vielen Ecken und Kanten verbessert wurde.

Soundcore Liberty 4 Pro sind da

Zunächst einmal setzt Anker neben einer IPX5-Zertifizierung, auf einen verbesserten Klang. Die verbesserte ACAA-Akustikarchitektur, ein 10,5 Millimeter großer Treiber und titanbeschichtete Hochtöner sorgen für einen klaren, vollen Sound mit auf dem Punkt gebrachten Bass. Die hochwertige Audioqualität stellen der Hi-Res-Audio-Wireless-Standard und der LDAC-Codec sicher.

Aber auch beim Telefonieren verspricht der Hersteller eine hohe Qualität. So setzt Anker bzw. das Tochterunternehmen Soundcore sechs Mikrofone und eine KI-Geräuschreduzierung. Den Klang könnt ihr in gewohnter Manier über die Souncdore-App individualisieren.

In der begleitenden Pressemitteilung hebt Soundcore insbesondere die Geräuschunterdürckung hervor. Sechs spezielle Noise-Cancelling-Sensoren und ein barometrischer Drucksensor zur Luftdruckmessung für den integrierten „Flugzeugmodus“ schotten HörerInnen auf Wunsch nahezu vollständig von der Umwelt ab. Alle 0,3 Sekunden – so lange wie ein Blinzeln des menschlichen Auges – passen die Soundcore Liberty 4 Pro die adaptive Geräuschunterdrückung für ein optimales Ruhegefühl kontinuierlich an. Wer lieber selber optimiert, steuert die zehn Stufen zwischen Transparenz-, Normal- und „ANC“-Modus per Fingertipp über die Touchleiste im Case.

Ein monochromes Display zeigt neben den jeweiligen Werten auch den Ladezustand der Ladeschale und der einzelnen Kopfhörer mit zwei Nachkommastellen genau an.

Wie steht es um die Akkulaufzeit? Die Kopfhörer bieten euch bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit. Inklusive des Ladecases sind es bis zu 40 Stunden. Wenn es mal schnell gehen muss, so bringt fünf Minuten Aufladen vier Stunden Akkulaufzeit.

Preis & Verfügbarkeit

Die soundcore Liberty 4 Pro sind ab sofort für 149,99 Euro auf der soundcore Webseite und Amazon erhältlich.