Apple Intelligence soll Benachrichtigungen durch KI-gesteuerte Zusammenfassungen effizienter gestalten. Doch aktuelle Untersuchungen der BBC zeigen Schwächen des Systems auf. Apple weist nun darauf hin, dass sich die Funktion noch in der Beta-Phase befindet und kündigt bei der Gelegenheit Verbesserungen an.

Fehlerhafte Zusammenfassungen

Apple Intelligence will unser Leben entspannter gestalten, indem Benachrichtigungen von Apps wie Nachrichtenagenturen, Messaging-Apps und anderen automatisch zusammengefasst werden. Anstatt uns mit jeder Kleinigkeit zu nerven, bietet Apple Intelligence eine schnelle Zusammenfassung der wichtigsten Informationen. Klingt toll, oder?

Nun, nicht immer. Die BBC hat vor kurzem einige Fehler in den Zusammenfassungen von Apple Intelligence entdeckt. In einem dieser Fälle wurde beispielsweise behauptet, dass Luigi Mangione, der mutmaßliche Mörder von UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson, sich selbst erschossen habe, was jedoch nicht der Fall war. Die BBC hat noch einige weitere fehlerhafte Zusammenfassungen gesammelt und warnt, dass aufgrund der Funktion Fehlinformationen verbreitet werden könnten.

Apple kündigt Verbesserungen an

Jetzt hat Apple auf die Berichterstattung reagiert und weist darauf hin, dass es sich bei Apple Intelligence im Allgemeinen noch um eine Beta handelt, was klar von Anfang an kommuniziert worden ist.

In einer Stellungnahme an die BBC sagte ein Apple-Sprecher:

„Die Apple Intelligence Funktionen befinden sich in der Beta-Phase und werden mithilfe von Nutzer-Feedback kontinuierlich verbessert. Ein Software-Update in den kommenden Wochen wird genauer erläutern, wann es sich bei dem angezeigten Text um eine Zusammenfassung handelt, die von Apple Intelligence bereitgestellt wird. Wir ermutigen die Nutzer, ihre Bedenken zu melden, wenn sie eine unerwartete Benachrichtigungszusammenfassung sehen.“

Derzeit sind die Apple Intelligence Zusammenfassungen der Benachrichtigungen durch ein kleines Symbol am Anfang des zusammengefassten Textes gekennzeichnet. Es klingt so, als ob das kommende Software-Update zunächst diese Darstellung optimieren wird, um deutlicher zu machen, dass der Text von der KI generiert wurde. Danach ist damit zu rechnen, dass Apple weiter an den Zusammenfassungen an sich feilt.

Apple hat noch keine Einzelheiten bekannt gegeben, aber die erste Änderung wird wahrscheinlich als Teil von iOS 18.3 veröffentlicht, das sich derzeit im Beta-Test befindet. Die offizielle Veröffentlichung des Updates wird noch in diesem Monat erwartet.