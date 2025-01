Apple möchte seine News-App in weiteren Ländern verfügbar machen. Diese ist seit 2019 exklusiv in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältlich. Damit ist noch reichlich Luft nach oben. Die Expansion dürfte gleichzeitig jedoch auch mit reichlich Aufwand verbunden sein.

Apple möchte News-App in weiteren Ländern verfügbar machen

Die Financial Times berichtet, dass Apple mehr als fünf Jahre nach dem Start der News-App, diese in weiteren Ländern einführen möchte.

Apple News und Apple News+, die kostenlose und die abonnementbasierte Version der App, bieten eine Mischung aus kuratierten und personalisierten Inhalten, darunter Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen sowie Spiele, Podcasts und Newsletter. Der kostenlose News-App wird ausschließlich durch Werbebanner monetarisiert, während Apple für den Abonnementdienst Apple News+ monatliche Gebühren erhebt. IN den USA sind dies beispielsweise 12,99 Dollar.

Dem Bericht zufolge beschäftigt Apple derzeit rund 100 Redakteure in New York, London, Sydney und Kalifornien. Anders als einige Konkurrenten ist die News-App in hohem Maße auf ein Team menschlicher Redakteure angewiesen, die die wichtigsten Storys auswählen und neue Schwerpunktbereiche erstellen. Andere Teile der Anwendung werden algorithmisch erstellt. Für eine Expansion wird entsprechend mehr Personal benötigt.

Die FT berichtet, dass Apple bereit ist, den Aufwand zu betreiben, um die News-App in weitere Länder zu bringen. Die Bemühungen umfassen jedoch offenbar auch die Bereitstellung einiger der derzeit nur in den USA verfügbaren News-App-Inhalte nach Großbritannien, beispielsweise die News+-Wortspiele und Sudoku-Rätsel.

Unklar bleibt, in welche Länder die News-App expandiert werden sollen.