Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 18.3 und iPadOS 18.3 veröffentlicht. Nachdem Mitte Dezember die erste Beta erschien, haben eingetragene Entwickler ab sofort eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.3 Update zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 2 zu iOS 18.3 & iPadOS 18.3 frei

Nachdem die Updates von iOS 18.1 und iPadOS 18.2 von größerer Natur waren, geht es mit iOS 18. mit deutlich kleineren Schritten weiter. Neue „Apple Intelligence“-Funktionen sind nicht zu erwarten. Neben den üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen ist mit wenigen neuen Funktionen zu rechnen.

Aus der Beta 1 geht hervor, dass Apple mit iOS 18.3 Saug- und Wischroboter unterstützen wird. Die Integration der Geräte basiert in Apple Home auf Matter 1.2. Zum Start wird die Steuerung per Siri nur in Englisch (US) unterstützt.

Darüberhinaus gibt es ein paar kosmetische Anpassungen. So wurden das Icon für Image Playground und das „Type-to-Siri“-Icon leicht überarbeitet. Zudem unterstützt das Icon für die Kamerasteuerung in den Einstellungen jetzt den Dunkelmodus. Zudem scheint eine neue Modem-Firmware für vereinzelte iPhone-Modelle mit an Bord zu sein.

Mit der finalen Freigabe von iOS 18.3 wird Ende Januar gerechnet. Parallel dürfte die Beta-Phase zu iOS 18.4 starten. Mit dieser wird es wieder deutlich mehr neue Features geben. Unter anderm plant Apple im April die Einführung von Apple Intelligence für das iPhone und iPad in Europa und damit auch für Deutschland.