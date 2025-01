Nanoleaf lässt es sich nicht nehmen, zum Start der Consumer Electronics Show in Las Vegas neue Smart-Lightning-Produkte anzukündigen. Darüberhinaus präsentiert das Unternehmen mit einer Gesichtsmaske ein erstes Wellness-Produkt.

Neue Smart-Lightning-Produkte von Nanoleaf

Smart Multicolor Floor Lamp

Nanoleaf hat eine mehrfarbige Stehlampe angekündigt, um euer Zuhause noch lebendiger zu gestalten. Die Lampe bietet über 16 Millionen Farben, Musiksynchronisierung und Farbverlaufsanzeigen mit lebendigen Szenen, ein ultraschlankes Design und leistungsstarke Beleuchtungsfunktionen, um alltäglichen Räumen das ideale Ambiente zu verleihen.

Die mehrfarbige Stehlampe funktioniert auch mit dem Sense+ Switch von Nanoleaf, dem neuesten Bewegungs- und Tageslichtsensor-Lichtschalter des Unternehmens, um den Benutzern das nahtloseste Lichterlebnis zu bieten. Die Steuerung erfolgt über die Nanoleaf-App oder über Matter über WLAN, um Zeitpläne für mehr Komfort und Bequemlichkeit festzulegen.

Die sogenannte Smart Multicolor Floor Lamp kommt im ersten Quartal 2025 auf den Markt. Einen Preis hat der Hersteller noch nicht genannt.

PC Screen Mirror Lightstrip

Auch an Gamer denkt Nanoleaf. Beim PC Screen Mirror Lightstrip handelt es sich um einen 2,5m langen Lightstrip, der eine Bildschirmspiegelung in Echtzeit bietet, die dynamischen Mehrfarbeffekte und die Musiksynchronisierung Spiele und Bewegungen auf Ihrem PC für ein höchst dynamisches Erlebnis verwandeln. Der Lightstrip verfügt über ein Zickzack-Design, das es euch ein einfaches Positionen um Ihren Bildschirm ohne weitere Halterungen ermöglicht.

Der PC Screen Mirror Lightstrip kommt im zweiten Quartal 2025 auf den Markt gebracht. Einen Preis ist uns der Hersteller noch schuldig.

Nanoleaf 4D Camera V2

Die neue Version der Nanoleaf 4D Camera bietet eine intelligentere, zuverlässigere und optisch beeindruckendere Möglichkeit, euer TV-Unterhaltungserlebnis zu verbessern. Mit verbesserten Spezifikationen, Produktdesign und einem optimierten Installationsprozess bringt es eur Screen Mirroring-Setup auf die nächste Stufe.

Mit einem neuen ultraleichten und biegsamen Lichtstreifen bietet euch 4D V2 eine mühelose Einrichtung. Das Upgrade umfasst auch eine sicherere und längere Kamerahalterung, mit der die Kamera breitere Bildschirme für eine optimale Spiegelung aufnehmen kann. 4D V2 wird im zweiten Quartal 2025 eingeführt. Ein Preis wurde bis dato nicht kommuniziert.

LED Licht-Therapie-Gesichtsmaske

Nanoleaf wagt sich in den Wellness-Bereich. Die LED Licht-Therapie-Gesichtsmaske ist ein fortschrittliches, FDA Level 2-zertifiziertes Hautpflegegerät. Das Gerät wurde mit der hochmodernen LED-Technologie von Nanoleaf und der renommierten Expertise in der Lichtinnovation entwickelt und verwendet klinisch erprobtes rotes und Nahinfrarotlicht (NIR), um Hautprobleme wie feine Linien, Akne, ungleichmäßigen Hautton und Kollagenproduktion zu behandeln.

Die LED Licht-Therapie-Gesichtsmaske bietet eine unübertroffene Leistung mit einer außergewöhnlichen Bestrahlungsstärke (Leistungsdichte der LEDs) und eine kürzere Behandlungszeit für optimale Ergebnisse. Das Gerät verfügt außerdem über sieben verschiedene Modi, um auf bestimmte Hautprobleme einzugehen und einen personalisierten Ansatz für das Wohlbefinden zu Hause zu bieten. Die Maske wurde aus hochwertigen medizinischen Materialien hergestellt und ergonomisch an die Konturen des Gesichts angepasst. Sie bietet klinisch erprobte Behandlungen in Spa-Qualität zu einem erschwinglichen Preis und bringt die Kraft fortschrittlicher Hautpflege direkt in den Komfort Ihres Zuhauses.

Im Laufe dieses Jahres wird die LED Licht-Therapie-Gesichtsmaske in Deutschland erhältlich sein.