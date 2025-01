o2 habt bekannt gegeben, dass der Münchner Mobilfunkanbieter ab dem 15. Januar allen Prepaidkunden mehr Datenvolumen spendiert. Damit profitieren nicht nur Neukunden , sondern auch Bestandskunden. Diese erhalten das höhere Datenvolumen ganz automatisch ab dem nächsten Abrechnungszyklus.

Mehr Datenvolumen für o2 Prepaid-Tarife

Ab dem 15. Januar 2025 erhöht O2 das Datenvolumen in den o2 Prepaid-Tarifen S, M und L um bis zu 5 GB. Des ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die euch zum Stichtag erwartet. On Top gibt es bei o2 zudem noch deutlich höhere Boni für alle Prepaid-Kunden, die einfach und bequem die Tarifgebühr per Lastschrift zahlen. Sie erhalten künftig in den Prepaid-Tarifen S, M und L bis zu 10 GB noch mehr zusätzliches Datenvolumen als bisher.

o2 Prepaid S Kunden erhalten zukünftig 10GB statt 8GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 3 GB). o2 Prepaid M Kunden erhalten zukünftig 20GB statt 15GB Datenvolumen für 14,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 5 GB). o2 Prepaid L Kunden erhalten zukünftig 30GB statt 25GB Datenvolumen für 19,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 10 GB).

Nachdem ihr euer Datenvolumen aufgebraucht habt, gibt es bei o2 eine Weitersurfgarantie mit 384 Kbit/s.