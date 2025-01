Dieser Tage erreichen uns ungewöhnlich viele Tech-News. Der Grund hierfür ist recht einfach. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas startet und zahlreiche Unternehmen nehmen dies zum Anlass, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Auch Signify ist mit von der Partie und kündigt Neuerungen für Philips hue an.

KI-gestützte Beleuchtung

Philips Hue führt den ersten generativen KI-Assistenten in der Hue App ein, der personalisierte Lichtszenen je nach Stimmung, Anlass oder Stil ermöglicht. Ihr könnt mit der Funktion, die ab 2025 vorerst auf Englisch in ausgewählten Märkten verfügbar sein wird, per Texteingabe oder Sprache Befehle erteilen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Das Feedback-System sorgt für kontinuierliche Verbesserungen.

Neue Features für Hue Secure

Unter Hue Secure fasst der Hersteller Kameras, Sensoren und Beleuchtung für einen nahtlosen Schutz des Zuhauses zusammen. Auch hier gibt es neue Funktionen. In Zukunft können die kabelgebundenen Hue Secure Kameras das Warnsignal von herkömmlichen Rauchmeldern erkennen. Nutzer erhalten sofortige Warnmeldungen auf ihr Smartphone und können in Notfällen eine Navigationsbeleuchtung aktivieren. Mit Hilfe dieser können automatisch alle farbigen (White and Color Ambience) Lampen und Leuchten im Haus auf rote Beleuchtung eingestellt werden, welches die Sicht bei Rauch verbessert.

Mit iOS Widgets und Sprachsteuerung könnt ihr zudem direkt von eurem Gerät aus auf Live-Kameraansichten zugreifen oder Systemeinstellungen planen. Dank erweiterter Kompatibilität könnt ihr zudem Live-Kamerafeeds auf Amazon Alexa, Google Nest Hub und weiteren Geräten streamen.

Ein neues optionales 3-Meter-USB-C-Stromkabel ermöglicht zudem mehr Flexibilität bei der Platzierung von Kameras. Dieses wird im März 2025 eingeführt und kostet 19,99 Euro

Immersives Entertainment auf LG-Fernsehern

Die Philips Hue Sync TV App unterstützt jetzt auch LG Fernseher (webOS24+), wodurch dynamische Lichtsynchronisation für alle Inhalte – von Streaming-Apps bis hin zu Spielekonsolen – möglich wird. Die App, die zuvor nur für Samsung Fernseher verfügbar war, unterstützt Formate wie Dolby Vision und 8K und bietet so unvergleichliche immersive Beleuchtungserlebnisse. Die Philips Hue Sync TV App synchronisiert Philips Hue Smart Lights mit allem, was auf dem TV zu sehen ist.

Die Hue Sync TV-App für LG Fernseher ist ab Anfang 2025 verfügbar. Ganz preiswert ist die App allerdings nicht. Ihr zahlt einmalig 129,99 Euro bzw. 2,99 Euro pro Monat.