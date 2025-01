Wir gucken ein Stück weit über den Apple-Tellerrand und möchten euch auf ein bevorstehenden Samsung-Event aufmerksam machen. Am 22. Januar 2025 lädt der südkoreanische Hersteller zum „Galaxy Unpacked“-Event, um neue Hardware anzukündigen und die nächste Stufe von „Galaxy AI“ zu thematisieren.

Samsung: „Galaxy Unpacked“-Event am 22. Januar

In Kürze sind Neuheiten von Samsung zu erwarten. Nachdem Apple im Herbst letzten Jahres seine iPhone 16 Familie auf den Markt gebracht hatte, ist nun Kürze Samsung an der Reihe, um Neuheiten zu präsentieren. Dabei stehen neue Hardware und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt.

Samsung spricht in seinen sozialen Kanälen davon, dass das Unternehmen die „nächste Evolutionsstufe“ von Galaxy AI vorstellen wird, die die Art und Weise verändern wird, wie Menschen mit der Welt interagieren, und neue Maßstäbe für mobile KI-Erlebnisse setzen wird.

Im Juli letzten Jahres kündigt Samsung „Galaxy AI“ gemeinsam mit dem Galaxy ZFold6 und das ZFlip6 an und zeigte Funktionen wie eine Skizzierfunktion, die Zeichnungen in Bilder umwandelt, eine Notizen-App mit Übersetzungs- und Erstellungsfunktionen, Google Gemini-Integration, Textvorschläge, Anrufübersetzung in Echtzeit und KI-Fototools wie Portrait Studio zum Erstellen von Portraitstilen für Bilder.

Neben weiteren „Galaxy AI“-Funktionen erwarten wir zum „Galaxy Unpacked“-Event die neue Galaxy S25-Serie mit Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Chips. Neben Hardware-Anpassungen, unter anderem wird über größere Displays spekuliert, wird wird der Fokus der Geräte auf KI liegen.