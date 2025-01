Apple hat damit begonnen, sogenannte „refurbished“ iPhone 15 in verschiedenen europäischen Ländern zu verkaufen. Auch Deutschland ist mit von der Partie und so habt ihr ab sofort die Möglichkeit, ein generalüberholtes iPhone 15 zum reduzierten Preis direkt bei Apple zu kaufen.

Apple verkauft jetzt refurbished iPhone 15 in Deutschland

Apple verkauft nicht nur neue Geräte, sondern betreibt auch einen „Apple Refurbished Store„. Über diesen erhaltet ihr generalüberholte Macs, iPads, AirPods, Apple TVs, HomePods, Zubehör und neuerdings auch das iPhone 15.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind das generalüberholte iPhone 15 mit 128GB Speicher in Schwarz (ohne Vertrag) zum Preis von 719 Euro und ein refurbished iPhone 15 mit 256GB Speicher in Schwarz (ohne Vertrag) zum Preis von 829 Euro aufgeführt. Im Vergleich zum normalen Verkaufspreis entspricht dies einem Rabatt in Höhe von rund 15 Prozent.

Weitere iPhone 15 Modelle sind derzeit nicht verfügbar, dürften allerdings in den kommenden Tagen bzw. Wochen folgen. Die Seitenleiste sieht zumindest auch das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vor, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch diese Modelle verfügbar sind.

Alle refurbished iPhone Modelle kommen mit einer neuen Batterie, einem neuen Gehäuse, einem Jahr Garantie, kostenloser Lieferung und kostenloser Rückgabe. Alle refurbished Geräte werden mit allem Zubehör und sämtlichen Kabeln neu verpackt.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store