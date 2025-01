Apple hat einen wichtigen Schritt zur Ausweitung seiner Produktion in den Vereinigten Staaten unternommen. So wird der S9-Chip, der in der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 zum Einsatz kommt, erstmals im heimischen US-Werk von TSMC in Arizona gefertigt.

TSMCs Werk in Arizona

Der S9-Chip wird in der TSMC-Fabrik Fab 21 in der Nähe von Phoenix hergestellt. TSMC, ein wichtiger Partner von Apple, produziert in diesem Werk bereits den A16 Bionic Chip, der im iPhone 15 und iPhone 15 Plus zum Einsatz kommt. Das Werk in Arizona ist der erste große Halbleiterstandort von TSMC außerhalb Taiwans und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung einer lokalisierten Chip-Produktion dar.

Die Produktion im Werk in Arizona begann mit dem A16 Bionic Chip im Jahr 2024. Die Aufnahme des S9-Chips zeigt einen beschleunigten Ausbau des Betriebs, wie es Apple und TSMC bereits im Vorfeld in Aussicht gestellt hatten. Derzeit befindet sich das Werk in Phase 1A, mit einer Kapazität von etwa 10.000 Wafern pro Monat. Auf jedem Wafer können je nach Design und Effizienz Hunderte von Chips hergestellt werden. Es wird erwartet, dass sich die Kapazität der Anlage mit der Fertigstellung von Phase 1B im Laufe dieses Jahres auf 24.000 Wafer pro Monat erhöht.

Der S9 wurde mit der Apple Watch Series 9 Ende 2023 eingeführt. Er teilt seine technologische Grundlage mit dem A16 Bionic Chip, beide werden mit der 4-Nanometer-Prozesstechnologie von TSMC hergestellt, weswegen die Erweiterung der Produktion von dem A16 auf den S9 naheliegend war.