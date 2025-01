Auf der WWDC 2022 stellte Apple erstmals „die nächste Generation von CarPlay“ vor. Vorbei sollten die Zeiten sein, in denen CarPlay auf einen kleinen Infotainment-Bildschirm beschränkt war. Jetzt ging es um eine komplette Überarbeitung, die nahtlos über alle digitalen Anzeigen im Auto funktionieren sollte. Diese neue Version von CarPlay hat jedoch noch immer nicht das Licht der Welt erblickt – und viele fragen sich, ob Apple das Projekt still und leise aufgegeben hat. Nun gibt die jüngste iOS 18.3 Beta Hoffnung, denn 9to5Mac hat im Beta-Code einige neue Hinweise auf CarPlay 2.0 gefunden, was bedeutet, dass das Projekt keineswegs auf Eis gelegt ist.

Verschoben, aber nicht vergessen

Im Jahr 2022 stellte Apple eine ehrgeizige Vision für die Zukunft von CarPlay vor. Es ging nicht mehr nur um die Verwaltung von Musik oder Navigation – die neue Version versprach, das gesamte Armaturenbrett zu übernehmen und alles von der Geschwindigkeitsanzeige bis zum Kilometerzähler in eine einheitliche, von Apple gestaltete Benutzeroberfläche zu integrieren.

Die Vorfreude war groß, denn Apple versprach, dass die nächste Generation von CarPlay bis 2024 in den ersten Fahrzeugen zu finden sein wird. Nun, da das Jahr 2025 ohne das neue CarPlay gekommen ist, hat sich die Einführung offensichtlich nicht wie erwartet entwickelt. Allerdings hat 9to5Mac Hinweise darauf gefunden, dass Apple in der Entwicklung Fortschritte macht.

So gibt die iOS 18.3 Beta 2, die am Dienstag für Entwickler freigegeben wurde, einige Hinweise auf das Projekt. Die Beta fügt mehrere Verweise auf „CarPlayHybridInstrument“ in der Karten-App hinzu. Diese Integration wurde von Apple bereits in den Marketing-Bildern für das neue CarPlay gezeigt. Hier sollen Kartenanweisungen neben dem Tachometer und anderen Fahrzeuginstrumenten angezeigt werden. Zudem finden sich im Beta-Code von iOS 18.3 Verweise, die sich auf die Steuerung der Klimaanlage des Fahrzeugs mit CarPlay beziehen, etwas, das auch für CarPlay 2.0 erwartet wird.

Apple hat noch kein neues Veröffentlichungsdatum festgelegt, und somit ist es unklar, wann wir die ersten Autos mit CarPlay 2.0 auf den Straßen sehen werden. Im Moment heißt es also abwarten. Aber zu wissen, dass das Unternehmen intern immer noch an dem Projekt arbeitet, ist sicherlich eine Erleichterung für diejenigen, die das neue CarPlay-Erlebnis eines Tages in Aktion sehen wollen.

Ein Blick auf einige Design-Elemente der nächsten CarPlay-Generation gewährte Apple zuletzt auf der WWDC 2024: